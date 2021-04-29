США подтвердили готовность присоединиться к Крымской платформе 29.04.2021, 9:36

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Госдепартамент опубликовал специальное заявление.

Госдепартамент США сообщил, что готов присоединиться к Крымской платформе, создание которой инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает «Укринформ».

«США приветствуют новую инициативу Украины Крымская платформа и с удовольствием ожидают продолжения сотрудничества с Украиной, а также нашими союзниками и партнерами в вопросе прекращении российской оккупации Крымского полуострова и агрессии на востоке Украины», — заявили в Госдепе.

В ведомстве вновь отметили, что «подтверждают свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, включая её территориальные воды».

Что такое Крымская платформа?

Совет нацбезопасности и обороны 11 марта принял проект Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Работа над документом продолжалась более года при участии представителей многих институтов, в частности Меджлиса крымскотатарского народа.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября 2020 года представил в ООН концепцию Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия по деоккупации Крыма. Саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа.

Крымская платформа должна стать новым международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыма и защите прав и интересов крымчан.

Ожидается, что платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый — высший политический уровень, к которому присоединятся руководители иностранных государств. Второй — уровень министров иностранных дел и министров обороны. Третий — межпарламентский уровень, четвертый — уровень экспертов.

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