WizzAir согласовал условия полетов из Минска 3 29.04.2021, 9:41

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Сроки сдвинули.

Один из лидеров сегмента лоукост венгерская авиакомпания WizzAir согласовала все условия полетов в Беларусь. Работа по подписанию договора была начата еще полтора года назад.

— По предварительным договоренностям они должны были начать полеты с апреля, но пандемия изменила планы, сроки сдвинули. Думаю, как только позволит ситуация, WizzAir начнет полеты из Беларуси. У них есть такое желание, — отметила во время круглого стола в пресс-центре БелТА начальник отдела маркетинга и развития авиационных перевозок службы внешнеэкономической деятельности Национального аэропорта Минск Оксана Терещенко.

Если говорить о другом лидере сегмента — ирландской авиакомпании Raynair, то с ним, утверждает Оксана Терещенко, в последние годы переговоров не велось:

— Raynair нужны стабильные направления с большим пассажиропотоком из точки в точку. Однако наш аэропорт придерживается хабовой модели.

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