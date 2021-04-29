Ученые обнаружили окаменелость возрастом в миллиард лет и сделали потрясающее открытие 29.04.2021, 9:45

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Речь идет о недостающем звене в процессе эволюции.

Группа международных ученых из Великобритании и США представила новое открытие - микрофоссилий возрастом в миллиард лет, который был обнаружен в Шотландском нагорье.

Об этом пишет express.co.uk.

Открытие окаменелости, по словам ученых, позволяет пролить свет на происхождение сложной жизни, особенно между одноклеточными организмами и более сложными животными, такими как губки.

Ученые назвали обнаруженный микрофоссилий "недостающим" звеном в эволюции.

Свое открытие ученые официально назвали Bicellum Brasieri.

Организм был очень примитивным и круглым, но его внутренний состав - с двумя различными типами клеток - знаменует собой первый шаг к более сложным организмам.

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