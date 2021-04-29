В Чехии хотят лишить «друзей Путина» собственности в Европе

В Чехии хотят лишить «друзей Путина» собственности в Европе5
- 29.04.2021, 9:49
- 3,126
Экс-кандидат в президенты страны назвал слабые места кремлевского режима.
Жесткие санкции должны быть направлены против конкретных людей, представляющих режим в России, считает чешский сенатор Марек Хильзер, ведущий оппозиционный деятель и бывший кандидат в президенты Чехии, пишет The Spectator.
По его словам, «единственный способ повлиять на поведение Москвы — ввести санкции против окружения российского президента Владимира Путина». «Эти люди очень заинтересованы в том, чтобы быть в Европе, иметь собственность, делать инвестиции. Если мы не позволим им быть в Европе, они лишатся своего образа жизни, что, я уверен, является их слабым местом», — добавил Хильзер.
По его словам, надо действовать адресно.
«Народ в Чехии почти единодушно считает, что Россия представляет угрозу для нашей страны, и что действия России в Вртебице были актом государственного терроризма», подчеркнул Хильзре. Он также добавил, что Западу следует проявить солидарность с Прагой и ввести новый пакет санкций против представителей власти в России.
«Солидарность Запада стала бы решительным сигналом не только Кремлю, но и чешскому народу и его проевропейской части», — резюмировал Хильзер.