СМИ: Байден предложил снять жесткие санкции с Ирана 4 29.04.2021, 9:58

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Президент США готовит широкую сделку с Тегераном.

Администрация Джо Байдена готова предложить Ирану широкую сделку, в рамках которой с Исламской республики будут полностью сняты некоторые из наиболее жестких санкций, введенные Дональдом Трампом.

В ходе неформальных переговоров Вене американские чиновники существенно расширили свое предложение Тегерану, который продолжает настаивать на том, чтобы все американские меры были аннулированы, сообщает Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, Вашингтон готов отменить санкции, не связанные с иранской ядерной программой, которые предыдущая администрация ввела в связи с терроризмом, разработкой ракет и нарушениями прав человека.

В частности, Ирану могут вернуть доступ к мировой финансовой системе и возможность проводить долларовые транзакции, говорит один из источников AP.

Кроме того, рассматривается отмена санкций против нефтяного сектора, центрального банка, промышленных и строительных компаний, а также финансового сектора.

Ту же информацию подтверждают дипломатические источники The Wall Street Journal. По их данным, из-под санкций могут вывести национальные нефтяную и танкерные компании, а также ряд ключевых секторов экономики, включая металлургию.

Неясной остается судьба иранской нефти и то, в каком объеме и как скоро она может вернуться на рынок, поскольку нефтяные санкции были привязаны к иранской ядерной программе.

В 2019 году Трамп, напомним, восстановил фактическое нефтяное эмбарго против Тегерана, обрушив добычу в стране практически вдвое (с 3,8 до 2 млн баррелей в день), а экспорт - почти до нуля. Если 2018-м Тегеран продавал за рубеж по 2 млн баррелей ежедневно, то в прошлом году - лишь 100-200 тысяч.

Быстро восстановить добычу Иран вряд ли сможет, но поставки увеличить способен почти моментально. По подсчетам FGE Energy, в танкерах, дрейфующих у побережья, Тегеран накопил 54 млн баррелей, а еще 60 млн - залито в наземные хранилища, емкости которых заполнены почти до отказа (на 85%). По данным Минэнерго США, Иран владеет 13% мировых запасов нефти.

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