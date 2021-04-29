На активиста «Европейской Беларуси» Андрея Шарендо завели дело за «оскорбление Лукашенко» 6 29.04.2021, 10:12

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Андрей Шарендо

Также власти заявили, что он «призывал к протестам».

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета Беларуси возбудил еще одно уголовное дело в отношении активиста гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрея Шарендо. Его обвинили в "оскорблении Лукашенко". Об этом брестский активист рассказал сайту Charter97.org.

Власти заявили, что в интервью он "оскорбил Лукашенко и призывал к протестам".

Ранее в отношении Андрея Шарендо уже было незаконно возбуждено уголовное дело по ст. 361 — "призывы к действиям в ущерб национальной безопасности". 17 апреля домой к Андрею пришли с обыском силовики, изъяли технику.

Напомним, что супруга Андрея Полина Шарендо-Панасюк с 3 января находится в СИЗО. На активистку "Европейской Беларуси" оказывается давление. Ее неоднократно помещали в карцер.

Андрей и Полина вместе воспитывают двоих детей.

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