Судан приостановил действие соглашения о создании военной базы РФ на Красном море 29.04.2021, 10:17

Хартум предупредил об этом Москву.

Судан объявил, что приостановил действие соглашения о создании морской базы с Россией на территории африканской республики. Хартум предупредил об этом Москву. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Уточняется, что действие соглашения, «подписанного Москвой с прежним режимом», приостанавливается "до его утверждения законодательным органом».

В декабре 2020 года сообщалось, что Россия заключила соглашение о создании базы российского флота в Судане, согласно которому ВМФ сможет 25 лет пользоваться пунктом материально-технического обеспечения в этой стране.

В документе говорится, что в Судане смогут одновременно находиться не более 4 российских кораблей и не более 300 человек.

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