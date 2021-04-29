Сколько белорусов получит «письма счастья» о повышении коммуналки? 3 29.04.2021, 10:24

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С 1 мая начинают действовать «тунеядские» тарифы.

Власти хотят, чтобы попавшие в базу «тунеядцы» с мая платили за отопление и газ по полным тарифам, пишут banki24.by.

Посмотрим, каково максимальное число «жертв» этих мер. Чиновники определяют «тунеядцев» как лиц не занятых в экономике и не вносящих вклад в формирование госказны.

Однако по непонятным причинам они не желают обнародовать точную численность людей, которые подпадают под их дефиниции. Поэтому попробуем разобраться в вопросе самостоятельно.

Расчеты количества занятых и не занятых в экономике ведутся на регулярной основе. Например, по итогам 1 квартала 2021 года чиновники определили, что рабочая сила в стране могла составить 4994 тыс. человек.

Среди этих людей 4786 тыс. были отнесены к занятым в экономике, а 207,9 тыс. — к безработным. При этом статорганы определяют безработицу не так, как органы труда и соцзащиты.

Административный учет принимает во внимание только безработных, которые сами пришли на биржу труда, согласились участвовать в общественных работах, получать мизерное пособие в 1–2 базовые величины и не были лишены статуса безработного госорганами.

Оценки статистиков основаны на признанной в мире методике Международной организации труда. В 2021 году они показали, что реальная численность безработных в стране в 24 раза выше, чем отражают административные данные.

Часть из этих безработных вполне может быть признана «тунеядцами», так как, по их словам, они не имеют постоянного занятия, находятся в поисках работы и лишь малая доля пошла на официальную биржу труда.

В европейских странах значительная часть этих людей может сидеть на пособии, но в Беларуси у них есть шансы не на получение денег из бюджета, а на дополнительные расходы на коммуналку.

Главное, чтобы в собственности была какая-то жилплощадь. Наконец, есть категория незанятых в экономике. В 1 квартале 2021 года чиновники установили, что в состав рабочей силы не вошли 2213 тыс. человек.

В этой группе в трудоспособном возрасте находились только 743 тыс. человек. Эти 743 тыс. человек делились на две большие категории — тех, кто не желает работать, и тех, кто желает, но по каким-то причинам не работает.

В первую категорию среди прочих вошли 245,7 тыс. учащихся дневной формы получения образования и 42 тыс. пенсионеров. Если вычесть из 467,5 тысячи не желающих работать всех учащихся и пенсионеров, то остается 179,8 тыс. человек. Еще 275,5 тыс. человек хотели работать, но 195,7 тыс. не были готовы приступить к работе в течение недели, а 79,8 тыс. вообще не искали работу.

Объединив описанные выше категории безработных и не входящих в рабочую силу, получим, что потенциально число «тунеядцев» в Беларуси может достигать 500 тыс. человек. Некая часть из них владеет домами и квартирами. Вот они и получат с лета потяжелевшие жировки.

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