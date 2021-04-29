The Economist: Власти Китая попали в безвыходное положение 1 29.04.2021, 10:29

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Страна может столкнуться с серьезными демографическими проблемами.

Население Китая сократилось впервые за пять десятилетий. Коммунистическая партия давно знала, что частично в результате ее жестокой политики контроля рождаемости, население Китая вскоре достигнет пика и начнет сокращаться. Однако этот момент приближается быстрее, чем ожидалось, приводит статью The Economist издание «Зеркало недели. Украина».

В ноябре страна завершила перепись населения и заявила, что объявит результаты в начале апреля. Поскольку апрель уже почти прошел, появились сообщения, что результаты не были опубликованы, так как они слишком шокирующие, а партия сейчас размышляет, как донести эту новость до обеспокоенной общественности.

Согласно некоторым прогнозам, население Китая упало ниже 1,4 миллиарда, что все еще превышает 1,34 миллиарда относительно переписи 2010 года, но ниже, чем годом ранее. Если это правда, новые цифры сильно взволновали партию.

Еще до официального обнародования результатов переписи населения становится очевидным, что Китай имеет серьезную демографическую проблему. В 2015 году правительство ослабило политику в отношении рождаемости, позволив большинству семей иметь двоих детей. Рождаемость несколько возросла, но вскоре снова упала. В 2019 году рождаемость была самой низкой с 1961 года, когда голод убил миллионы людей в стране, а население было вдвое меньше, чем сегодня.

Нынешняя тенденция рождаемости в Китае указывает на подобное направление. Региональные данные по рождаемости по всему Китаю (отдельно от переписи) предлагают предварительный просмотр того, что, возможно, покажут официальные данные.

За первые три квартала 2020 года Гуйян, столица провинции Гуйчжоу, сообщила о падении рождаемости на 32% по сравнению с предыдущим годом. В городе Вэйфан в провинции Шаньдун рождаемость уменьшилась почти на 26% в первой половине года. Сообщалось о значительном спаде рождаемости во многих других городах, периоды отчетности которых предшествовали пандемии коронавируса, тем самым исключая COVID-19 как причину негативной тенденции.

Существуют также указания на то, что общий коэффициент рождаемости в Китае падает быстрее, чем считалось ранее. Китайские аналитики предположили показатель 1,8, но некоторые ученые (и Всемирный банк) установили его в пределах от 1,6 до 1,7. В рабочем документе, опубликованном Центральным банком Китая в марте, предполагается, что коэффициент рождаемости составляет 1,5.

Такие цифры - тревожная новость для коммунистической партии. Населения трудоспособного возраста, люди от 16 до 64 лет, падает с 2011 года. Между тем доля людей в возрасте старше 60 лет выросла с 10,4% в 2000 году до 17,9% в 2018 году.

Согласно прогнозам аналитиков, ожидается, что к 2050 году одна треть населения Китая составит людей в возрасте 60 лет и старше. Поддержка старшего населения положит огромный груз на молодежь, если только людей пожилого возраста не удастся убедить работать дольше. В отчете, опубликованном в 2019 году, Китайская академия социальных наук предупредила, что в базовом пенсионном фонде Китая деньги могут закончиться уже в 2035 году.

Еще одно «демографическое беспокойство» - постоянный дисбаланс между мужчинами и женщинами. Начиная с 1980-х годов политика по ограничению рождаемости, в сочетании с тенденцией «культурной привязанности» к мальчикам и легким доступом к ультразвуковой диагностике, привели к росту числа абортов, когда родители узнавали, что будущий ребенок будет девочкой. В 2019 году китайских мужчин было примерно на 30 млн больше, чем женщин, а различие в возрасте между супругами будет и дальше расти.

Низкий уровень рождаемости заставляет партию отказаться от принудительной политики контроля рождаемости. Все еще применяются штрафы за рождение более двух младенцев, хотя суровость выполнения решений колеблется.

В последнее время громкие призывы к смягчению политики контроля рождаемости звучат от представителей трех провинций. За последние годы уровень рождаемости в Хэйлунцзяне, Цзилине и Ляонине составлял лишь примерно половину среднего показателя по стране.

В феврале Национальная комиссия по здравоохранению Китая заявила, что эти три провинции могут стать первыми частями Китая, которые позволят людям самостоятельно решать, сколько детей они могут родить. Но это вряд ли поможет повысить общую рождаемость в регионе. Социологи отмечают, что местная молодежь убегает в части Китая с лучшей экономикой и большим количеством рабочих мест.

«Большинство людей сейчас не хотят иметь много детей, поэтому даже если вы отмените все ограничения, это не будет иметь большого эффекта», - говорит Чжан Сяочэнь из Университета Куншан. Китайцы привыкли к мысли о «маленькой семье». Высокие расходы на жилье, здравоохранение и образование еще больше способствуют уменьшению рождаемости.

Воспитание детей вне брака является и социально неприемлемым, а также «не приветствуется официально», даже если молодые китайцы часто не спешат заключать брак или полностью его избегают. В прошлом году количество новорожденных упало на 12% и составило чуть больше 8 млн, что является самым низким показателем с 2003 года.

Чиновники все больше увлекаются политикой, такой как денежные выплаты, чтобы поощрить родителей родить второго ребенка. Но данные 50-ти других стран, которые пытаются повысить уровень рождаемости, свидетельствуют о том, что сделать это очень трудно.

Обеспечение доступного ухода за детьми является едва ли не самым эффективным способом повышения уровня рождаемости. Но такая политика требует гораздо больше затрат, чем небольшие «детские бонусы», которые сейчас раздают некоторые китайские органы местного самоуправления.

Склонность чиновников говорить о воспитании детей как об обязанности общества раздражает много молодых китайских пар. Некоторые аналитики подозревают, что демографические проблемы стоят за изменениями в законы о разводе, которые вступили в силу 1 января. Новое законодательство требует, чтобы пары, которые разводятся, подождали, пока не закончится «30-дневный период охлаждения».

Экономист Пекинской школы менеджмента Гуанхуа Джеймс Лян считает, что искаженная демографическая ситуация в Китае ограничит размер его рынка и количество «молодых талантов», что, следовательно, будет препятствовать росту страны.

Пекин никогда не примет значительное количество иммигрантов, поэтому Америка будет иметь большие преимущества, отмечает экономист. В ближайшие 10 или 20 лет страна будет успешно расти, но после этого Америка «вернет безоговорочное лидерство, и Китай никогда не догонит США», прогнозирует Джеймс Лян.

Падение рождаемости станет началом «новой битвы». Пятилетний экономический план, объявленный в октябре, включает нечеткие планы по увеличению пенсионного возраста Китая, который в городах сегодня составляет 60 лет для всех мужчин, 50-55 лет для женщин (в зависимости от сложности профессии), что значительно ниже среднего уровня богатых стран (64 года).

Планы повышения пенсионного возраста вряд ли будут «популярными» среди населения Китая. А продолжение «трудовой жизни» также рискует еще больше снизить рождаемость, поскольку многие семьи полагаются на бабушек и дедушек в уходе за детьми. Таким образом китайские власти заходят в тупик, резюмирует издание.

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