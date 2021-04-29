Ученые нашли способ очистить Мировой океан от микропластика 29.04.2021, 10:31

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Исследователи из Гонконга сконструировали уникальную биопленку.

Микробиологи разработали устойчивый способ для удаления загрязняющего окружающею среду микропластика — они хотят использовать специальные бактерии.

Исследователи из Гонконгского политехнического университета (PolyU) сконструировали биопленку из бактерий под названием Pseudomonas aeruginosa. Эти микробные сети улавливают и группируют микропластик, заставляя его опускаться на дно воды. Затем, благодаря «механизму захвата-высвобождения» с использованием гена диспергирования биопленок. Это способствует высвобождению микропластика из ловушек для бактерий для дальнейшей переработки, пишет Guardian.

Хотя результаты, представленные в среду на ежегодной конференции Общества микробиологов, все еще являются предварительными, это изобретение может проложить путь к значительному снижению пластикового загрязнения в долгосрочной перспективе.

Микропластик — это пластиковые фрагменты, обычно размером менее 5 мм, которые случайно выбрасываются в окружающую среду во время повседневных действий или производства пластика.

Микропластик представляет огромный риск для окружающей среды, он нелегко разлагается, а также является очень токсичным. Частицы пластика рассеиваются в сточных водах и в океанах, подвергая опасности морских животных, которые в конечном итоге поедают их, и попадая в пищевую цепочку, наносят вред здоровью человека.

По данным Международной морской организации, в 2018 году микропластик был обнаружен у более чем 114 видов водных организмов, а также в соли, салате, яблоках и многом другом.

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