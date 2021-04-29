«Машину уже оплатил, а ввезти не могу»: рассказ белоруса, который купил Skoda 1 29.04.2021, 10:39

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фото: tut.by

Водитель из Столина попал в необычную ситуацию.

Запрет на ввоз автомобилей Skoda в Беларусь, который вот-вот должен вступить в силу, уже затронул интересы обычных покупателей. Не секрет, что модели Superb и Octavia пользуются стабильным спросом на вторичном рынке. И попадают они в Беларусь с европейских аукционов. Правда, есть те, кто купил машину еще до того, как чешская марка попала в список «запрещенки», но, скорее всего, ввести ее уже не смогут, пишет tut.by.

Белорусский импортер до сих пор не может разобраться, касается ли запрет автомобилей, произведенных в России. А вот с машинами из-за границ таможенного пространства ЕАЭС все предельно ясно: Государственный таможенного комитета «не будет осуществляться таможенное оформление и выпуск в свободное обращение (либо выпуск для внутреннего потребления) запрещенных транспортных средств при их ввозе в Республику Беларусь через таможенную границу ЕАЭС».

От контрсанкций белорусского правительства уже пострадали обычные автомобилисты.

Евгений из Столина уже давно хотел привезти из Европы Skoda Octavia. На машину даже пришлось одалживать деньги у родственников. В начале апреля Евгений обратился в компанию, которая занимается подбором и пригоном автомобилей из Европы. На аукционе нашли подходящий экземпляр, выиграли лот. Машина обошлась в 8500 евро. Все шло в привычном режиме.

— 12 апреля я оплатил автомобиль и услуги аукциона. После этого началась процедура подготовки документов для экспорта. Это занимает от двух недель до месяца. В принципе, я об этом знал и все меня устраивало. Но вдруг 23 апреля я узнаю про то, что с 5 мая ввоз автомобилей этой марки в Беларусь будет запрещен. К этой дате документы не оформят, то есть я не смогу ввезти свой уже купленный и оплаченный автомобиль. И аукцион мне тоже деньги не вернет, потому что уже запущена сложная процедура подготовки экспортных документов.

Евгений рассказал, что после такой новости позвонил на горячую линию Гродненской таможни.

— Там мне сказали, что еще никто ничего толком не знает. Я не успокоился и позвонил в Минскую таможню. И мне ответили, что с 5 мая можно даже не пытаться ввезти автомобиль марки Skoda.

Журналисты позвонили в компанию Autogood, которая занималась поиском и доставкой автомобиля для Евгения, и поинтересовался, что делать в такой ситуации.

— Марка Skoda пользуется спросом, заказы на нее всегда есть. Только в нашей компании в эту «ловушку» попали два клиента. А сколько таких по всей Беларуси? Явно несколько десятков наберется. Давать какие-то советы в этой ситуации трудно, — говорят в компании. — Но есть два варианта действий. Первый — выставить машину на продажу в Европе. Раз уж ее нельзя привезти в Беларусь, можно попробовать найти покупателей из других стран. Например, такие машины охотно покупают в той же Украине, Молдове. Если модель и комплектация ходовые, пробег небольшой, то с продажей проблем не будет. Возможно даже получится вернуть свои деньги и даже сработать в плюс. Мы со своей стороны окажем всю возможную поддержку при такой продаже.

Второй вариант — оставить автомобиль на хранение. Например, в Литве. Конечно, ждать полгода — именно на такой срок веден запрет — не самый привлекательный вариант. Ведь никто не может быть уверен, что запрет на ввоз Skoda не продлят.

— У нас есть своя площадка в Вильнюсе, так что мы, войдя в положение клиента, готовы бесплатно поставить там купленный автомобиль на полгода. Если же говорить в общем о таком выходе из ситуации, то здесь может быть один нюанс — хорошо, если есть «запас» по году выпуска. То есть спустя полгода автомобиль все еще будет «проходным» по таможне, то есть не старше пяти лет.

А если запрет продлят, то автомобиль может попасть на растаможку уже в категорию «старше 5 лет». Так, таможенная пошлина, например, за автомобиль с двигателем объемом 1,6 литра вырастет с 4 тысяч до 5,6 тысячи евро.

Евгений пока не решил, что делать с автомобилем — пытаться продать или оставлять на хранение минимум на полгода.

— Вообще, мне непонятна сама суть этого постановления — в чем смысл запрещать простым гражданам ввозить подержанные машины этой марки? Завод Skoda получил деньги, когда продал этот автомобиль новым. А какое отношение имеет покупка подержанной машины на итальянском аукционе к санкциям в отношении завода? Я надеюсь, что все же будет какое-то послабление хотя бы для тех, кто купил и оплатил автомобили до введения этого запрета.

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