В Туркменистане выстроились огромные очереди за продуктами 1 29.04.2021, 10:43

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фото: «Радио Азатлык»

Власти пытаются их «спрятать».

После Ашхабада власти административного центра Лебапского велаята Туркменабада, также начали принудительные меры по искусственному устранению больших очередей перед государственными магазинами, сообщает «Радио Азатлык».

Две недели назад сын президента Сердар Бердымухаммедов запретил населению собираться перед магазинами в столице, заявив, что большие очереди «дискредитируют имидж» его отца.

По новым правилам, предварительно зарегистрированные граждане могут прийти в магазин за товарами только в назначенное время после звонка продавца.

В отличие от Ашхабада, очереди в Туркменабаде не были полностью запрещены, перед магазинами позволяют собираться до четырех человек. При этом остальные граждане вынуждены ждать в подъездах соседних домов, пока не подойдет их очередь.

«Сотрудники полиции не позволяют выстраиваться в очередь перед магазинами более четырех человек. Товары также продаются через черный ход, а не через главный вход в магазин. Если кто-то захочет протестовать, полиция угрожает арестовать его и исключить из очереди в качестве наказания», - говорит житель Туркменабада, беседовавший 26 апреля с «Азатлыком».

Экономический кризис в Туркменистане, продолжающийся несколько лет, а также постоянное снижение курса национальной валюты на черном рынке снизили покупательную способность населения. Это привело к тому, что многие граждане страны не в состоянии покупать продукты на рынках и в частных торговых точках и зависят от товаров по субсидированным ценам в государственных магазинах.

Люди начинают выстраиваться в очереди перед государственными магазинами рано утром, чтобы иметь возможность купить субсидированные товары, которые продаются по установленной государством цене, которые обычно быстро заканчиваются, не хватив на всех, стоящих в очереди.

В государственных магазинах субсидированные товары отпускаются с 6 до 8 утра. В месяц на одного человека обычно продается по 1 литру хлопкового масла, 1 литру подсолнечного масла, 1 кг сахара и 1 кг риса. Также востребованными продуктами являются куриные яйца и окорочка, которы редко бывают в продаже.

В то же время граждане, которые ранее не смогли приобрети свой продуктовый паек в 1 квартале года, лишаются возможности его купить. Паек прогорает. Об этом покупателей предупреждают продавцы в государственных магазинах.

Туркменские власти официально не признают наличие серьезных социально-экономических проблем и продовольственного кризиса, вместо этого пытаются оказать давление на население, которое недовольно ухудшающейся ситуацией и вводят ограничительные правила.

Между тем, появляются сообщения о том, что в столице начали арестовывать граждан, нарушивших запрет на очереди.

Корреспонденты «Азатлыка» сообщают об арестах граждан собирающихся в очереди у магазинов и штрафах за нарушение социальной дистанции.

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