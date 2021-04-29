Индия вновь установила рекорд по числу новых случаев COVID-19 29.04.2021, 10:52

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Опубликованы данные за сутки.

В Индии выявлено 379 257 случаев заражения коронавирусом за сутки, следует из данных правительства страны. 3645 человек умерли. Это рекордные значения с начала пандемии. Общее число зараженных в стране достигло 18 376 524 человека.

Последние дни Индия почти ежедневно демонстрирует рекордные результаты по числу заболевших COVID-19, предыдущий раз рекордные значения по числу заболевших зафиксировали в стране накануне, 28 апреля. Тогда было выявлено 360 960 случаев заболевания COVID-19 за сутки.

Индия занимает второе место после США по числу зараженных.

22 апреля Индия впервые установила мировой рекорд заболеваемости за сутки — 314,8 тыс. новых случаев, затем она его несколько раз превзошла — 23 (+332,7 тыс.), 24 (+346,7), 25 (+349,6 тыс) и 26 апреля (+352,9 тыс.). Небольшое снижение числа новых случаев было только 27 апреля (+323 тыс.). Премьер-министр Нарендра Моди описывал эту эпидемическую ситуацию как «коронавирусный шторм». По данным Reuters, вспышку заболеваемости мог вызвать новый, индийский вариант вируса.

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