Подорванное доверие Кремля 29.04.2021, 10:57

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фото: bloomerg

Как Россия теряет бывших сателлитов в Восточной Европе.

Раскрытие информации о причастности России к взрыву на чешских оружейных складах в 2014 году спровоцировало гигантский дипломатический скандал. Официальная Прага выслала почти сотню российских дипломатов, в знак солидарности ее примеру последовали и другие страны Восточной Европы. А 28 апреля болгарская прокуратура подтвердила причастность ГРУ к диверсиям и в Болгарии.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Димитар Бечев в статье для Insider объясняет, почему ранее лояльные Москве страны волей-неволей вынуждены отворачиваться от России.

Буквально до недавнего времени Москва могла в той или иной степени рассчитывать на лояльность некоторых стран Восточной Европы. Конечно, Чехия, Словакия, Венгрия или Болгария присоединились к санкциям против России после аннексии Крыма и будут придерживаться общей линии, когда и если НАТО или ЕС займут жесткую позицию в отношении России. Чехи и венгры также выслали российских дипломатов после использования химоружия в Солсбери в 2018 году. Но, в отличие от Польши или стран Балтии, в Праге, Братиславе, Будапеште и Софии никогда не испытывали энтузиазма по поводу конфронтации с русскими. Президент Чехии Милош Земан считается самым влиятельным союзником Кремля в Центральной Европе. Премьер-министр Андрей Бабиш, прагматик до мозга костей, тоже предпочел в целом следовать курсу президента, нежели выступать против его инициатив в отношении Москвы. Словакия и Болгария, со своей стороны, не солидаризировались с Западом из-за дела Скрипалей. Еще в 2018 году посольства России в Братиславе и Софии продолжали работать в обычном режиме – им никто не угрожал высылкой дипломатов.

Однако все меняется. После появления информации о причастности ГРУ к взрывам в Врбетице Чехия утверждает, что многочисленный штат сотрудников посольства (наследие Чехословакии, просуществовавшей до 1993 года) должен быть сокращен – чтобы их было не больше, чем чешских дипломатов в Москве.

Словакия в знак солидарности с Чехией объявила трех российских дипломатов персонами нон грата. Болгария выслала еще двоих в конце марта, правда, в ответ на шпионский скандал в Министерстве обороны, а не на чешские разоблачения. Прокуратура страны выдвинула обвинения против предполагаемой шпионской сети, возглавляемой бывшим сотрудником разведывательной службы военного ведомства. Власти утверждают, что под его руководством они собрали и передали своим российским кураторам секретную информацию о покупке Болгарией истребителей F16 у США.

Почему политики Восточной Европы постепенно меняют курс? В сложившийся напряженной ситуации Кремлю стоит винить только себя. В регионе работает мягкая сила, а не смелые операции ГРУ. Если вы хотите, чтобы правительства были на вашей стороне, лучше использовать деньги – будь то инвестиции, выгодные энергетические сделки, переводы на отдельные офшорные счета и тому подобное, а не грубую силу.

Конечно, жесткое принуждение имеет свои преимущества. Взрыв в Врбетице мог подорвать планы по отправке оружия и боеприпасов в Украину, когда на востоке страны еще шла самая активная фаза войны. То же самое и с отравлением в 2015 году Емельяна Гебрева, болгарского торговца оружием. Ставший мишенью той же команды, что участвовала в деле Скрипаля и, как теперь выяснилось, во взрыве на чешском складе боеприпасов, Гебрев теперь, вероятно, доподлинно знает, какие именно красные линии он переступил.

Однако демонстрация мускулов за границей имеет свою цену. Даже у стран, которые Москва считает второстепенными игроками, есть возможность дать отпор, особенно в ситуации, когда крупные державы – те же Франция, Германия или Великобритания, не говоря уже об администрации Байдена, скорее всего, поддержат их в этом.

В Чехии решающую роль в борьбе с Россией сыграли разведка и правоохранительные органы. В Болгарии это сочетание двух факторов: давление Запада плюс стремление амбициозного и противоречивого в своем поведении генерального прокурора Ивана Гешева, который стремится добиться расположения США и ключевых европейских союзников.

Вторая причина, по которой восточные европейцы корректируют свой курс, - растущая поляризация между Россией и Западом, которая ограничивает пространство для маневра. Инстинкт подсказывает Будапешту, Праге или Софии избегать выбора сторон. Пользоваться всеми преимуществами членства в ЕС и НАТО, но не сжигать мосты с Россией на востоке. Даже если ее экономические отношения с регионом не такие плотные, как в прошлом, всегда есть возможности для бизнеса – будь то трубопровод, покупка местного банка или блестящий проект в сфере недвижимости.

Но в новых условиях балансировать таким образом становится все труднее. Пример Болгарии в этом плане показателен. Дело Гебрева фактически замели под ковер в 2015 году. А вспомнили о нем только осенью 2018 года, когда Великобритания и США надавили на правительство и генеральную прокуратуру Болгарии. Год спустя София начала высылать российских дипломатов, что стало беспрецедентным шагом для страны, которую в свое время считали самым верным сателлитом Советского Союза. Шпионский скандал, произошедший в прошлом месяце, и многочисленные взрывы на складах боеприпасов в Болгарии в 2014–2015 годах предвещают еще больше неприятностей. София может выдворить еще больше российских дипломатов. При том, что с октября 2019 года страна выслала восемь сотрудников посольства России, включая военного атташе.

А главное, страны Восточной Европы неожиданно обнаружили, что цена противостояния с Россией не столь высока. Москва может захотеть наказать эти страны, но на самом деле мало что может сделать, кроме как выгнать их дипломатов. Их экспорт в Россию не так велик, чтобы стать для Кремля рычагом воздействия. Чешский экспорт резко сократился после 2015 года в результате санкций и контрсанкций. Во всяком случае, именно Россия заинтересована в продаже своей нефти, газа и ядерных технологий. Решение Чехии исключить Росатом из тендера на новый блок на АЭС «Дукованы» показывает, что Москве есть что терять в результате эскалации конфликта.

Москва может захотеть наказать страны Восточной Европы, но мало что может сделать

Конечно, Кремль может также прибегнуть и к другому излюбленному способу – раскачиванию внутриполитической ситуации, что можно сделать, например, посредством кампаний дезинформации, таргетированных на жителей Восточной Европы. Тем не менее, сомнительно, что подобная тактика будет настолько же успешной, как раньше: чувствительность к внешнему вмешательству на уровне правительств, служб безопасности и экспертного сообщества стала острее. Страны обзавелись своими ноу-хау и научились реагировать. Наконец, нет убедительных доказательств того, что прошлые операции влияния действительно смогли так или иначе повлиять на политические решения, а не просто посеять смуту и разногласия.

Пока Кремль не слишком остро реагирует на действия Чехии, а тем более Болгарии, просто потому что не думает, что ставки высоки. Скорее всего, шпионские сети на местах пострадали, но не уничтожены совсем. Возможно, по-прежнему существует возможность сделок с правительствами этих стран. Свидетельство тому – непоколебимая приверженность исполняющего обязанности премьер-министра Болгарии Бойко Борисова газопроводу «Балканский поток» (он же «Турецкий поток-2»).

Впрочем, не стоит надеяться, что Чехия заменит Польшу или страны Балтии в качестве знаменосца западной политики сдерживания на восточном фланге ЕС и НАТО. Словакия по примеру Венгрии готова заказать вакцину «Спутник V». В конце концов, напряжение спадет, и Москва сможет постепенно вернуть себе часть утраченного влияния на востоке ЕС. Конечно, такая точка зрения может оказаться глубоко ошибочной, но стоит запастись терпением. В конце концов, успех Москвы зависит от прочности демократических институтов и устойчивости общества в Восточной Европе. В странах, где верховенство закона подорвано изнутри, государственные институты подчинены коррумпированным интересам, а социальное доверие на низком уровне, Россия по-прежнему будет стучаться в открытую дверь.

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