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Участниц для «Мисс Беларусь» ищут по разнарядке

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  • 29.04.2021, 11:07
  • 1,746
Участниц для «Мисс Беларусь» ищут по разнарядке
архивное фото: belta

Белорусы бойкотируют все возможные режимные мероприятия.

Удивительное продолжение получила история с непопулярностью государственных конкурсов красоты, пишет Telegram-канал «Белые халаты».

В Минске Администрация Фрунзенского района прислала в поликлинику бумагу о том, что в ГУО «Национальная школа красоты» срочно необходимы красавицы для участия в конкурсе «Мисс Беларусь».

От каждого района Минска на конкурсе хотят видеть пять девушек, подпадающих под определенные параметры.

Конкурс красоты в Беларуси настолько популярное и важное мероприятие, что для его проведения привлекают излюбленный чиновниками административный ресурс.

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