Участниц для «Мисс Беларусь» ищут по разнарядке

Участниц для «Мисс Беларусь» ищут по разнарядке3
- 29.04.2021, 11:07
- 1,746
Белорусы бойкотируют все возможные режимные мероприятия.
Удивительное продолжение получила история с непопулярностью государственных конкурсов красоты, пишет Telegram-канал «Белые халаты».
В Минске Администрация Фрунзенского района прислала в поликлинику бумагу о том, что в ГУО «Национальная школа красоты» срочно необходимы красавицы для участия в конкурсе «Мисс Беларусь».
От каждого района Минска на конкурсе хотят видеть пять девушек, подпадающих под определенные параметры.
Конкурс красоты в Беларуси настолько популярное и важное мероприятие, что для его проведения привлекают излюбленный чиновниками административный ресурс.