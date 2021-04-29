Эксперты назвали неожиданные «побочные» эффекты отказа от спиртного 3 29.04.2021, 11:05

1,778

Результатами исследования поделились специалисты из США.

Эксперты из Соединенных Штатов обнаружили неожиданные «побочные эффекты» у отказа от спиртного. Результатами исследования по теме поделились Джессика Хоффман и Робин Барнетт, консультант по алкоголю/наркотикам и специалист по поведенческому здоровью, соответственно, пишет newsyou.info.

Систематическое употребление алкогольных напитков может провоцировать развитие самых разных заболеваний, поэтому отказ от спиртного выглядит логичным шагом в профилактике болезней. Врачи отмечают, что крепкий алкоголь вредит иммунитету, подрывает здоровье сердечно-сосудистой системы, а также в целом бьет по всем органам и системам организма.

Отказ от спиртного может улучшить качество сна. Здоровый и крепкий сон фундаментально важен для хорошего здоровья, а алкоголь мешает нормальному сну. Сон в состоянии алкогольного опьянения не ведет к эффективному восстановлению организма.

Если отказаться от спиртного, то можно заметно снизить вероятность развития рака. Согласно статистике Американского онкологического общества, примерно шесть-восемь процентов случаев рака — это прямой результат злоупотребления алкоголем. Сколько случаев рака имеют косвенное отношение к спиртному — подсчитать очень сложно, но это большие цифры.

При отказе от крепких напитков организму легче поддерживать нормальный вес. Дело в том, что алкоголь не только содержит множество калорий сам по себе, но и нарушает метаболические процессы, поэтому людям, склонным к полноте, особенно важно вести трезвый образ жизни.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».