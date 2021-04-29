В России реальная инфляция в пять раз превышает официальную 29.04.2021, 11:13

Драйвером стал рост цен на продовольствие.

Российские потребители, пережившие обвал доходов до минимума за 10 лет, продолжают оценивать инфляцию существенно выше, чем Росстат, пишет finanz.ru.

В апреле в среднем, по оценке граждан, цены росли на 14,5%, выяснил ЦБ РФ в ежемесячном исследовании инфляционных ожиданий населения.

Уровень наблюдаемой инфляции удвоился за последний год и в 2,6 раза превысил официальную цифру от Росстата – 5,5% на середину месяца.

При этом практически каждый седьмой (13,8%) в ходе проведенного для ЦБ опроса заявил, что цены за последний год подскочили на 30% или больше.

Эта группа наиболее страдающих от инфляции людей за последний год выросла вчетверо, а ее текущий размер практически соответствует доли бедного населения, которую Росстат оценивает в 12,1%, или 17,8 миллиона человек.

Это неудивительно. Поскольку драйвером ускорения инфляции стал рост цен на продовольствие, в первую очередь пострадали наиболее низкодоходные группы, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Их доля, согласно опросу ЦБ, достигает 37% – столько граждан тратят все или почти все свои доходы на еду. Из них 10% заявили, что «денег не хватает даже на питание», а 27% сообщили, что могут обеспечить себя продуктами, но на покупку одежды средств уже нет.

Официальная статистика фиксирует инфляцию на 30% и выше только в двух группах товаров: это сахар-песок, который стоит на 47,5% дороже, чем год назад, и куриные яйца, взлетевшие в цене на 32,1%.

С двузначной скоростью, согласно Росстату, подорожали подсолнечное масло (на 26,8% год к году), крупы и куриное мясо (на 18,6%), а также овощи (на 11,9%) и макароны (на 11,6%).

В среднем продукты питания, по данным на март, выросли в цене на 8,25%, хотя годом ранее это было всего 2,26%.

Скачок наблюдаемой россиянами инфляции связан с «ростом цен на отдельные продовольственные товары и бензин, а также с повторным ослаблением рубля, произошедшим в конце марта – начале апреля», объясняет ситуацию ЦБ.

При этом бедные – люди, у которых нет сбережений, – в среднем оценили инфляцию на уровне 16,4% – на треть выше, чем те, у кого сбережения есть (11,9%).

Признаков того, что инфляцию на рынке продуктов питания удастся быстро взять под контроль, к сожалению, не видно, замечает Орлова. Базовые продовольственные товары стремительно дорожают во всем мире.

Индекс цен зерновых Bloomberg Grains на прошлой неделе обновил максимум за 8 лет, индекс Bloomberg Agriculture за последний год вырос почти на 70%, а широкий индекс цен продовольствия ФАО (90 товаров) по итогам марта на 24,6% превысил прошлогодние значения.

Уровень наблюдаемой инфляции и инфляционных ожиданий у людей достиг максимума с февраля 2017 года, и по мнению Орловой, «это негативный знак, который, вероятно, заставит ЦБ сохранить жесткий подход к монетарной политике».

С начала марта центробанк дважды повысил ключевую ставку, до 5% годовых, и допустил ее дальнейший рост до 6% и выше уже в этом году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».