«Держитесь люди! Наше время настанет, и очень скоро» 29.04.2021, 11:16

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фото: nn.by

Рассказ белоруски, пережившей абсурд в Жодино.

Телеграм-канал "Баста!" опубликовал письмо белоруски, побывавшей недавно в "жодинской бане".

Я была задержана по так называемому делу в "жодинской бане"

Нет сил и эмоций описать, как из воспитанных интеллигентных людей с высшим образованием делают преступников. Среди нас: высококвалифицированный врач, учителя высших категорий, юристы, программисты, театральный режиссер и просто все прекрасные замечательные люди.

На абсолютно обычное мероприятие ворвался ОМОН, всех запугали, обыскали и ничего не нашли! На всех 21 человек составили протоколы по "наркотикам" и озвучили, что повезут на освидетельствование в медучреждение. Мы все были готовы, потому что понимали абсурдность обвинений.

Спустя некоторое время "кто-то" передумал, и решили сделать из нашей встречи незаконное массовое мероприятие с использованием незарегистрированной символики. Когда мы все уже находились в ГОВД, в помещении, где мы отдыхали якобы нашли флаг, постелили на пол, сфоткали - и вуаля! Дело сделано: бабки на стол - погоны на плечи.

Только не понимают прислужники узурпатора, что флаг на полу - это кощунство. И никто никогда из здравомыслящих людей такого себе не позволит... Для милиции и омоновцев, которые стелили бчб флаги при входе в автозаки и вытерали о них ноги, это обыденная, привычная закономерность их действий. Поэтому все очевидно.

Восемь мужчин и одну девушку сразу посадили в ИВС. Вчера истекали 72 часа их задержания, после которых мы их ждали на свободе. Но, чтобы их не выпустить, в срочном порядке были организованы суды, которые закончились ближе к полуночи.

Когда мы выходили из суда затемно, уборщицы с тряпками и ведрами смотрели на нас с обезумевшими лицами в недоумении, мол, что происходит. А что происходит, просто люди, живущие среди нас, пользуясь служебным положением и нарушая все человеческие законы и законы государства, приносят в семьи жителей своего города стресс, боль, слезы и огромные неприятности.

У всех, кто это все делает есть имена и фамилии. И зовут их не Александр Лукашенко. Делает этот весь беспредел огромное количество людей, которые живут среди нас.

В итоге, невиновные, измученные несправедливостью люди были отправлены судьями на отбывание наказания ни за что - от 15 до 25 суток. Сегодня родственники пытаются организовать передачи невинноосужденным, хотя и здесь создают огромное количество препятствий.

Судьи, которые нас судят и отправляют в тюрьмы, давно равнодушны и лишены всякой эмпатии. И равнодушны они не к нам и нашим страданиям. Они давно равнодушны к себе и своему будущему.

Держитесь люди! При любых раскладах нельзя соглашаться с творящимся произволом. Важно сохранить каждый факт и каждый документ, чтобы в будущем восстановить справедливость.

Творящие сегодня зло в расплату не верят. Но это время настанет, и очень скоро.

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