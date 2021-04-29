Украинские СМИ опубликовали перехват разговоров пророссийского политика и Суркова 5 29.04.2021, 11:27

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ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ

ФОТО: KP.RU

Бывший помощник Путина поздравлял Александра Вилкула с «хорошим результатом на выборах».

Экс-нардеп Верховной Рады Украины, второй номер в списке Оппозиционного блока на парламентских выборах 2014 года Александр Вилкул после подсчета голосов провел телефонный разговор с тогдашним помощником президента России Владимира Путина Владиславом Сурковым. Об этом 28 апреля сообщил censor.net, в распоряжении которого появилась запись разговора.

Сурков в ходе беседы поздравил Вилкула "с хорошим результатом", экс-нардеп сказал, что они еще воюют, потому что соперники "пытаются украсть пять округов".

Собеседники обсуждают дальнейший формат взаимодействия – по телефону или при личной встрече.

"Либо когда в Москве будешь, либо если я в Киеве окажусь. Позвоню заранее, если там будешь, пересечемся где-то. Хотя там все у вас будет под наблюдением, понятно. Либо где-то еще", – отмечает собеседник Вилкула.

Он предлагает встречу в Баку или Ереване, отмечая, что мало куда может выехать за границу.

"Мне разницы нет. Слетаю куда угодно", – отмечает Вилкул.

Собеседники договорились созвониться через неделю.

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