МИД Болгарии вызвал посла РФ для «серьезного разговора» 1 29.04.2021, 11:52

Ведомство заявляет о причастности россиян к взрывам на военных заводах и складах с оружием.

В Министерстве иностранных дел Болгарии уточнили, что вызвали к себе российского посла в Софии Элеонору Митрофанову для "серьезного разговора", сообщила глава ведомства Екатерина Захариева местному телеканалу NOVA TV.

Посла РФ вызвали в МИД на фоне скандала с возможной причастностью российских спецслужб к диверсиям на территории Болгарии. Речь идет о взрывах на военных заводах и складах с оружием, которые произошли в период с 2011 по 2020 год. В их организации прокуратура страны подозревает шестерых граждан РФ.

По данным следствия, они же могут быть причастны и к покушению на болгарского предпринимателя Эмилиана Гебрева, занимающейся торговлей оружием.

"Мы проведем очень серьезный разговор с послом России в Болгарии. Сам разговор в дипломатии также является действием. Мы реагируем каждый раз, когда нарушаются интересы Болгарии. Конечно, будут действия. Мы все проанализируем и объявим наше решение в ближайшее время", - заявила Захариева.

По ее словам, Болгария хочет иметь хорошие отношения с РФ, но не ценой своей национальной безопасности.

Напомним, что 17 апреля Чешская Республика объявила, что высылает 18 российских дипломатов, которых она опознала как шпионов по делу, связанному с огромным взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Чешские власти пошли на такой шаг, потому что, по их версии, российские спецслужбы причастны к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека. МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Глава МВД Чехии Ян Гамачек объяснял, что, согласно версии следствия, российская разведка планировала организовать взрыв после того, как боеприпасы будут доставлены в Болгарию. Предполагается, что груз предназначался Гебреву. В 2015 году его попытались отравить, однако он выжил. Судебная власть Болгарии в результате обвинила трех россиян в попытке отравления предпринимателя.

Газета The New York Times сообщила, что Гебрев признался, что взрыв в Чехии произошел на складе, на котором он хранил боеприпасы, предназначены для Украины.

Bellingcat пишет, что операциями ГРУ в Чехии и Болгарии Россия пыталась ослабить Украину на войне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».