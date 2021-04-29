Беларусь в рейтинге вакцинации от COVID-19 уступает Экваториальной Гвинее и Бангладеш 3 29.04.2021, 11:55

фото: onliner

Coгласно классификации ООН, они являются наименее развитыми странами мира.

The New York Times отследил вакцинацию от коронавируса во всем мире, пишет «Салідарнасць».

Издание пишет, что большинство стран сосредоточили свои усилия на ранней вакцинации на приоритетных группах, таких как клинически уязвимые; люди в возрасте от 60 до 70 лет и старше; рядовые работники, такие как врачи и медсестры.

Отмечается, что между континентами также существует поразительное разделение. В Африке самый низкий уровень вакцинации среди всех континентов, при этом некоторые страны еще не начали кампании массовой вакцинации.

В Беларуси, напомним, на первом этапе делали прививки медработникам, педагогам, специалистам социальной сферы. Сейчас в некоторых поликлиниках Минска прививают граждан в возрасте 61 год и старше, а также пациентов с хроническими заболеваниями.

При этом, согласно рейтинга вакцинации The New York Times, Беларусь уступает Экваториальной Гвинее и Бангладеш, которые, в свою очередь, являются согласно классификации ООН «наименее развитыми странами» мира.

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