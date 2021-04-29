Леонид Волков объявил о закрытии штабов Навального в России

Леонид Волков объявил о закрытии штабов Навального в России1
- 29.04.2021, 12:03
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По его словам, сохранение работы сети штабов в нынешнем виде невозможно.
Соратник российского оппозиционера и политзаключенного Алексея Навального Леонид Волков сообщил о закрытии сети региональных штабов политика. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, сохранение работы сети штабов в нынешнем виде невозможно, так как оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает.
"Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация. Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального", — сообщил Волков.
При этом он отметил, что есть десятки "мощных и крутых региональных политиков", есть тысячи их сторонников, есть сильные и самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами.
26 апреля прокуратура приостановила деятельность штабов Навального до решения суда по иску о признании организаций экстремистскими.
После этого штабы оппозиционера Алексея Навального в различных регионах России заявили, что временно прекращают свою деятельность, а также "обезличат" свои страницы в соцсетях.