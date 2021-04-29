Гродненским врачам запретили пользоваться мобильниками и фотоаппаратами 2 29.04.2021, 12:23

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В больнице — около двух тысяч сотрудников.

Читатели tut.by прислали приказ главного врача Гродненской университетской клиники (бывшая областная больница), где говорится, что медицинскому персоналу учреждения на работе нельзя будет пользоваться мобильными телефонами, планшетами, фотоаппаратами, видеокамерами. Также запрещается пользоваться социальными сетями в рабочее время

Приказ главврача датируется 22 апреля. В документе сказано, что до 3 мая необходимо с персоналом провести учебные занятия и рассказать о порядке распространения информации о состоянии здоровья пациентов. Гродненские врачи, которые работают в этой клинике, рассказывают, что копия приказа несколько дней назад появилась в больничной группе в вайбере.

— Вариант такого приказа был и при прошлом главвраче, но там был запрет только на операционную и фотофиксацию, — говорит один из медиков.

Пока с приказом многих не ознакомили, но, по словам медперсонала, в некоторые отделения уже принесли копию документа — под подпись.

— В больнице около двух тысяч сотрудников. Плюс студенты. Некоторым устно и без подробностей сказали, что нельзя будет пользоваться телефонами, но многие о нововведении ничего не знают. Но, например, фотографировать пациентов и выкладывать в Сеть давно запрещено во всех медучреждениях страны, — рассказывают врачи. — В «грязных» зонах мобильниками и так не пользуются. Нельзя телефоны брать в кабинеты, где стоит дорогая аппаратура, работа которой может быть нарушена мобильной связью. Ну и во время операции врач точно не будет пользоваться телефоном.

Медикам пока непонятно, как все будет на практике.

— Например, выложил в соцсеть фотографию в халате — это нарушение или нет? Надо позвонить срочно коллеге из другой больницы — а в приказе написано, что в рабочее время можно пользоваться только стационарными телефонами, — как это сделать оперативно? Всегда быстрее связаться в мессенджерах. Пока все как-то непонятно.

Получить оперативный комментарий от руководства клиники пока не удалось.

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