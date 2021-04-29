Глава Европейского вещательного союза о Беларуси: Необходимо было занять позицию 2 29.04.2021, 12:36

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Ноэль Курран

Ноэль Курран рассказал, почему музыкантов-ябатек не пустили на «Евровидение».

Гендиректор Европейского вещательного союза рассказал, почему музыкантов-ябатек «Галасы Зместа» не допустили на «Евровидение».

«Было необходимо занять позицию в отношении того, что в Беларуси подавляются антиправительственные протесты», — подчеркнул Ноэль Курран и добавил, что такое решение может привести к спорам по поводу будущих заявок от страны.

Напомним, когда в соцсетях организаторов «Евровидения» появилась новость об участнике от Беларуси — провластной группе «Галасы ЗМеста», которая в песнях издевается над сторонниками перемен и поддерживает режим Лукашенко, меньше чем за сутки на странице международного конкурса в Instagram появилось больше 5 тысяч комментарием от белорусов, в которых они рассказывают правду о группе «Галасы ЗМеста» и просят исключить Беларусь из числа участников.

Затем дирекция «Евровидения» приняла решение не пускать допускать эту группу к конкурсу.

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