Из белорусских аптек пропадает важное лекарство производства Bayer Pharma 7 29.04.2021, 12:52

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Никогда такого не было — и вот опять?

С прилавков белорусских аптек вновь пропадает оригинальный препарат производства Bayer Pharma — Ксарелто в дозе 20мг, сообщает телеграм-канал «Белые халаты».

Читатели канала пишут:

«Инвалид на группе постоянно принимает ксарелто. Сегодня решила посмотреть наличие для приобретения по льнотному рецепту 20 мг. Ксарелто: нет вообще никакого, ни льготного, ни за полную стоимость. Аналог белорусский только за полную стоимость около 140 руб за 28 шт. Беда.»

Журналисты проверили ситуацию на ресурсах tabletka.by и 103.by и отметили, что в некоторых аптеках остались 1-2 пачки оригинального ксарелто за цены выше 150 рублей, в остальном — это отечественный риваксан.

Так же печально обстоят дела и с препаратами, применяющимися в онкологии: цисплатином, иринотеканом, тамоксифеном. По всей РБ тамоксифен есть лишь в 15 аптеках: Малорите, Ляховичах, Ганцевичах, Бресте, Ивацевичах. Цисплатина и иринотекана нет нигде. Кадсила, о которой СМИ писали ранее, есть примерно в 6 аптеках.

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