К адвокату Трампа пришли с обыском по делу, связанному с Украиной 4 29.04.2021, 12:54

1,150

Фото: AP

Рудольф Джулиани стал фигурантов сразу нескольких громких скандалов.

Агенты Федерального бюро расследований 28 апреля провели в квартире личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани обыск в рамках уголовного расследования действий Джулиани в Украине. Следователи изъяли у Джулиани мобильные телефоны и компьютеры, сообщила газета The New York Times (перевод – «Гордон») со ссылкой на источники.

Обыск провели в квартире адвоката Трампа на Мэдисон-авеню и в его офисе на Парк-авеню на Манхэттене, уточнило издание. Адвокат Джулиани Роберт Костелло, назвал обыски «законным актом бандитизма».

Следователи искали связи между Джулиани и несколькими высокопоставленными украинскими чиновниками, включая бывшего президента Петра Порошенко и двух прокуроров, которые помогали Джулиани собирать информацию о вмешательстве нынешнего президента США Джо Байдена в дела Украины, написало The New York Times.

Расследование в отношении Джулиани выросло из дела против уроженцев Советского Союза, бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Они помогали адвокату Трампа добыть компрометирующую информацию о Джо Байдене и его сыне Хантере, который входил в совет директоров украинской энергетической компании, отметило издание.

Прокуратура США изучала дела Джулиани в Украине, в частности его причастность к отставке экс-посла США в Украине Мари Йованович. Сторона обвинения также выясняла, работал ли Джулиани на украинских чиновников или бизнесменов, которые хотели уволить Йованович исходя из собственных причин, сказано в статье.

По информации The New York Times, в ходе следствия изучались связи Джулиани с бывшим генеральным прокурором Украины Юрием Луценко. Как утверждает издание, он помогал Джулиани и его соратникам «в их попытках запугать Байдена».

Среди прочего прокуратура изучила разговоры Джулиани о получении сотен тысяч долларов от Луценко в консалтинговом бизнесе. Джулиани сказал, что по этой сделке он должен был помочь украинским властям найти и выведенные из Украины деньги.

В министерстве юстиции США поддержали ордера на обыск у Джулиани, но выражали обеспокоенность их выдачей накануне президентских выборов, уточнили источники издания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».