Площадь выставленных на аренду офисов в Минске за год выросла втрое

Площадь выставленных на аренду офисов в Минске за год выросла втрое1
- 29.04.2021, 13:09
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Предприниматели массово закрываются?
Площадь выставленных на аренду офисов в бизнес-центрах Минска за год выросла втрое, пишет телеграм-канал «Эканомiка па-беларуску». Особенно заметен рост офисов класса А (самых крутых), который начался летом 2020 года.
На этот кризис начали обращать внимание еще в прошлом году. Сначала его причину искали в ситуации с коронавирусом, после к ней добавилась политическая «пандемия». Как известно, часть тех же айтишников из-за политической ситуации в нашей стране уехали в Литву, Латвию, Польшу, Украину.