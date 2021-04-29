Площадь выставленных на аренду офисов в Минске за год выросла втрое 1 29.04.2021, 13:09

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Предприниматели массово закрываются?

Площадь выставленных на аренду офисов в бизнес-центрах Минска за год выросла втрое, пишет телеграм-канал «Эканомiка па-беларуску». Особенно заметен рост офисов класса А (самых крутых), который начался летом 2020 года.

На этот кризис начали обращать внимание еще в прошлом году. Сначала его причину искали в ситуации с коронавирусом, после к ней добавилась политическая «пандемия». Как известно, часть тех же айтишников из-за политической ситуации в нашей стране уехали в Литву, Латвию, Польшу, Украину.

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