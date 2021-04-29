Чешский регулятор счел «абсолютно недостаточными» данные по вакцине «Спутник V» 2 29.04.2021, 13:16

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Фото: ТАСС

Прекращено изучение ее документации.

Пражский государственный институт по контролю лекарств (ГИКЛ) прекратил изучение документации по российскому препарату против коронавируса «Спутник V», так как она оказалась «абсолютно недостаточной». Об этом, как сообщает издание Novinky, заявила в эфире радио Radiožurnál глава учреждения Ирэна Сторова, сообщает «Новая газета».

По ее словам, производитель вакцины передал лишь малую часть документации, которая нужна в подобных случаях: «Отсутствуют данные, касающиеся производства или качества», — сказала Сторова. Она добавила, что пока невозможно решить, безопасна ли вакцина, и необходимо дождаться, пока производитель препарата предоставит дополнительные документы, в том числе в Европейское управление по лекарственным средствам.

Как уточняет издание, в начале апреля министр здравоохранения Петр Аренбергер заявил, что пока не одобренные препараты, в том числе вакцина «Спутник V» могут быть использованы в клинических испытаниях в Чешской Республике. «Официальный процесс еще не начался, мы не получали ни одного запроса на клиническое исследование», — рассказала Сторова.

Ранее, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан заявил, что будет готов поддержать применение «Спутник V» в стране, если будет ощущаться нехватка других, уже сертифицированных Евросоюзом вакцин. Однако в страну, как утверждают премьер-министр Андрей Бабиш и глава Минздрава Петер Аренбергер, поступает достаточное число вакцин, зарегистрированных в ЕС.

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