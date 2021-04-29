«Яд доставили из РФ в дипломатическом багаже» 1 29.04.2021, 13:25

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Емельян Гебрев

Фото: Reuters

Как готовилось покушение на болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева.

После диверсии на складе боеприпасов в чешской Врбетице в 2014 году российские спецслужбы дважды пытались убить болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, чтобы сорвать поставки боеприпасов в Украину. Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и Respekt, пишет «Эспрессо».

Журналисты установили, что группа сотрудников Главного управления российского Генштаба (бывшее ГРУ) летала в Софию и останавливалась в отеле, окна из номера которого выходили на окна офиса компании Гебрева Emco.

Анализ поездок «грушников» свидетельствует о возможной перевозке ядовитого вещества дипломатическим багажом.

Весной 2015 года бизнесмен дважды был отравлен нервнопаралитическим веществом, но выжил. Вероятно, это был «Новичок». Подтвердить или опровергнуть этот факт уже нельзя, так как образцы крови Гебрева таинственным образом исчезли из финской лаборатории Verifinn.

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