Путин снова «съест чижика» — а по пути и шею себе свернет 3 Александр Хоц

29.04.2021, 13:37

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Есть радостное чувство из-за огромной промашки режима.

Один из дельных российских политологов, Кирилл Рогов высказал "мою" мысль о том, что перевод миллионов людей из оппозиции в подпольное положение станет сильным ударом по авторитету режима в глазах общества.

Репрессии работают, только если они эффективны и вызывают страх. Но загнать миллионы людей с активной позицией в подполье - изначально непосильная задача, которая не будет выполнена.

Как учитель, я прекрасно знаю, что если вы "орете" на класс и он "в ужасе" затихает - это работает, но если в ответ на окрик - продолжается шум и гам, то как "начальник", вы закончились. Поэтому нельзя использовать "сильные" методы, если они не работают.

Репрессии не могут быть смешными - иначе они бьют по их автору. А в случае с Навальным - они заведомо неисполнимы.

Рогов пишет: "Эффективность репрессий - важный параметр. Если общество впадает в анабиоз, демонстрирует растерянность и подавленность - это свидетельство эффективности репрессий и залог того, что они станут нормой жизни. Если общество резистентно к репрессиям, если они вызывают возмущение и противодействие, то их эффективность падает, и внутри доминирующей коалиции обостряются отношения".

Так что, у меня нет ощущения "разгрома оппозиции". А есть радостное чувство огромной промашки режима. Этот "окрик" - в пустоту. А вот накопленную массовую ненависть и показательное наплевательство на "экстремистский" ярлык можно гарантировать.

Как и международный скандал с сотнями исков в ЕСПЧ, и вероятно, с новыми "удавками" западных санкций на стариковской путинской шее.

Режим обвиняет оппозицию, что она "занимается формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" и поэтому движение Навального - это "экстремизм".

Интересно, а "дестабилизация" режима, растоптавшего конституцию (то есть, анти-конституционного, по сути) - это хорошо для страны или плохо?

"Вы так говорите, как будто это что-то плохое".

Я прямо представляю, как президент Джонсон в годы расизма (по наводке Гувера) объявил бы "экстремистским" движение Мартина Лютера Кинга с его "маршами на Вашингтон" - на том основании, что Кинг "занимается формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в США в интересах враждебного СССР. А значит движение Кинга за гражданские права - "экстремистское движение".

Каждое его упоминание в прессе должно быть помечено ссылкой: "запрещено на территории США, как экстремистское". Счета заблокированы, штабы опечатаны, символика запрещена. А любые митинги за равные права - объявлены вне закона.

Думаю, что Джонсон и трех дней бы не прожил в роли президента.

Разумеется, это смешно, потому что в условиях демократии свободная пресса пошлет подальше "запреты" прокуратуры, а Верховный суд снимет "экстремистское" клеймо с легального протеста.

Записать миллионы людей в "экстремисты" можно только в условиях полицейского режима, - и это только доказывает справедливость и законность "дестабилизации" людоедской системы.

Запретом ФБК ("борьбы с коррупцией") Путин подтвердил коррупционный характер власти. Воровская "элита" объявила борьбу с воровством - "экстремизмом".

"Дестабилизация" и демонтаж этого анти-правового шалмана - долг любого человека, который видит, что режим нелегитимен и вытирает ноги о конституцию.

Рейх сколько угодно мог вопить, что евреи и антифашисты "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации", - мешая работе гестапо и газовых печей.

Но история закончится тем, что преступники (нацистские и путинские) - настолько "дестабилизируют" страну своей людоедской политикой, что она накроется медным тазом. Не евреи и не Навальный будут в этом виноваты.

В конце концов, экстремистами будут названы именно те, кто насиловал закон, оккупировал соседей и подрывал демократию.

И последнее, о глупости Путина с его бездарной "силовой" бандой.

Он надеется на методы запугивания (по андроповским лекалам). Но это СССР мог держать забитое население в страхе - после сталинского террора. Но затолкать обратно в "ужас-ужас" миллионы людей, которые уже были свободными, - это задачка для идиота.

Именно с ним мы и имеем дело.

Затолкать обратно пасту в тюбик - это цель, которую может ставить себе только придурок.

Но у придурка нет другого выбора, он обречен заталкивать пасту в отверстие...

В итоге путинские крики об "экстремизме" обернутся злобным цирком, а попытки загнать миллионы людей в подполье - полицейской клоунадой.

Да, кого-то они посадят, - но попытка "выпить море" может вызвать только смех. Который со страхом не совместим.

Следующий этап нашей несчастной истории - это погоня истеричного и драного медведя - за стаей птиц. То, что этот злобный идиот снова "съест чижика" - не сомневаюсь.

А по пути он и шею себе свернет.

Александр Хоц, «Фейсбук»

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