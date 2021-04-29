Андрей Шарендо: Победа близко 2 29.04.2021, 13:41

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Андрей шарендо и Полина Шарендо-Панасюк

Главное — не останавливаться.

Сегодня стало известно, что на активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Шарендо заведено уголовное дело за «оскорбление Лукашенко». В «Фейсбуке» он заявил, что верит в победу народа, а также обратился к правозащитникам:

— Возможно, сегодня я буду уже задержан. Друзья, я люблю Беларусь, люблю своих детей, люблю жену и не уеду сейчас. Победа близко, и я уверен, что за решеткой я буду не долго. Главное — не останавливаться!

Единственное о чем я прошу наших правозащитников — это немедленно признать Полину политзаключенной! Для этого есть все основания и документы. Просто позор, что это не сделано до сих пор. Держите свои слова!

А всем, кто меня поддерживал и читает этот пост: Жыве Беларусь!

Напомним, что в отношении Андрея Шарендо уже было незаконно возбуждено уголовное дело по ст. 361 — «призывы к действиям в ущерб национальной безопасности». 17 апреля домой к Андрею пришли с обыском силовики, изъяли технику.

Напомним, что супруга Андрея Полина Шарендо-Панасюк с 3 января находится в СИЗО. На активистку «Европейской Беларуси» оказывается давление. Ее неоднократно помещали в карцер.

Андрей и Полина вместе воспитывают двоих детей.

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