Смелый пинчанин: Мы заставили ОМОН сдаться во время протестов 8 29.04.2021, 13:57

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Василий Грудовик

Василий Грудовик уверен, что все могло быть по-другому.

В первые дни белорусской революции особенно отметился Пинск, где люди давали активный отпор лукашистам.

Участник этих событий — Василий Грудовик — рассказал проекту «Реальная Беларусь» о том, как пинчанам удалось заставить ОМОН отступить.

Ранее в интервью Василий Грудовик рассказывал, что уверен, что августовские события могли пойти по-другому сценарию:

— Если бы тогда все было по-другому, то не так бы затянулось, как сейчас все. Я, к сожалению, не оказался маленькой искрой, которая может разжечь огонь. Мне казалось, что раз мы начали, то надо идти до конца.

Видео вы можете посмотреть на YouTube-канале «Реальная Беларусь».

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