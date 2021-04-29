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Смелый пинчанин: Мы заставили ОМОН сдаться во время протестов

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  • 29.04.2021, 13:57
  • 3,514
Смелый пинчанин: Мы заставили ОМОН сдаться во время протестов
Василий Грудовик

Василий Грудовик уверен, что все могло быть по-другому.

В первые дни белорусской революции особенно отметился Пинск, где люди давали активный отпор лукашистам.

Участник этих событий — Василий Грудовик — рассказал проекту «Реальная Беларусь» о том, как пинчанам удалось заставить ОМОН отступить.

Ранее в интервью Василий Грудовик рассказывал, что уверен, что августовские события могли пойти по-другому сценарию:

— Если бы тогда все было по-другому, то не так бы затянулось, как сейчас все. Я, к сожалению, не оказался маленькой искрой, которая может разжечь огонь. Мне казалось, что раз мы начали, то надо идти до конца.

Видео вы можете посмотреть на YouTube-канале «Реальная Беларусь».

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