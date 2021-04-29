«Вашингтон дал понять Москве, что может отключить Россию от SWIFT» 5 29.04.2021, 14:04

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Почему Кремль отвел войска от границ с Украиной?

Руководитель государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил в интервью украинским СМИ, что Россия начала отвод войск с территории аннексированного Крыма. Вместе с тем, по его словам, скопление российских сил и боевой техники сохраняется в лагерях вблизи Воронежа и расположенного в Воронежской области города Богучар.

«После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвода войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат ... На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма», – сообщил Дейнеко.

Эвелин Фаркас – бывший помощник замминистра обороны США по России, Украине и Евразии – не исключает возможности полномасштабного конфликта в Украине. Об этом она заявила в интервью Украинской службе «Голоса Америки».

«Сложилась очень опасная ситуация. Военные возможности Путина практически безграничны с точки зрения первого шага. Я думаю, что подлинный вопрос – в том, какова его цель. Потому что, если он захватит еще больше украинской территории, то, как я писала в своей статье, это вызовет огромную международную реакцию – очевидно, в первую очередь, со стороны Европы и Соединенных Штатов. Мы четко заявили, что будут очень серьезные последствия», – поясняет Фаркас.

Брайан Кларк, старший научный сотрудник и директор Центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института, считает, что полномасштабный вооруженный конфликт между Украиной и Россией маловероятен.

«Я думаю, что полномасштабный конфликт маловероятен, потому что Россия научилась проводить операции в «серой зоне», цель которых – снижать эскалацию ровно настолько, чтобы получить нужную реакцию со стороны правительства Украины или Запада. Владимир Путин, вероятно, пытается заручиться некоторой внутренней поддержкой. Поэтому, когда западная пресса привлекает внимание к его шагам, россияне могут видеть, что он ведет себя жестко, когда дело доходит до Украины, и это полезно для его внутренней политики. Он не хочет слишком сильно нагнетать ситуацию, потому что тогда он рискует, что Европа и Соединенные Штаты попытаются сделать что-то более серьезное и фактически встанут на защиту Украины», – считает эксперт.

Конгрессмен Адам Кинзингер напоминает, что от Кремля можно ожидать любых шагов, что в свое время продемонстрировали события в Грузии.

«Посмотрите, как действует Россия, – говорит законодатель. – Она провоцирует реакцию, а затем называет это провокацией другой стороны. Это то, что произошло в Грузии в 2008. Это то, что продолжает происходить в Украине. Россия верит в то, что везде, где живут носители русского языка, она имеет право встать на их защиту и использует это в качестве предлога для вторжения. США признают, что Россия – важная держава, нравимся мы им или нет, но она не может вторгаться на территорию своих соседей

Американские эксперты отмечают, что политика новой администрации Белого дома по отношению к России существенно изменилась по сравнению с предыдущей и что теперь за действиями Москвы будут пристально следить.

«Думаю, Белый дом в частном порядке, вероятно, предупредил Кремль о том, что он (Белый дом) предпримет (в случае полномасштабного вторжения в Украину), включая отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей – SWIFT – что будет являться огромной санкционной эскалацией, что может повлиять на ежедневную жизнь граждан России», – считает Эвелин Фаркас. – Давайте не забывать, что целью предыдущих санкций были люди, близкие к Путину. Следующий раунд санкций, в случае полномасштабного вторжения в Украину, непосредственно затронет население России».

Сходного мнения придерживается и Брайан Кларк.

«Санкции, которые недавно были введены Соединенными Штатами против России, были довольно робкими. Я имею в виду, что все, что было сделано, – это был отрезан некоторый доступ к финансовым инструментам, которые зачастую и не используются россиянами. Вашингтон может действовать более агрессивно – например, ограничить использование Россией SWIFT».

Эвелин Фаркас отмечает, что не стоит расценивать возможную встречу Джо Байдена с Владимиром Путиным как награду за недопустимые действия российского лидера.

«Мы хотим добиться, чтобы российские войска отправились домой и не предпринимали повторных попыток очередного военного нападения на Украину. Если за это придется заплатить встречей президента Байдена с Владимиром Путиным – что ж, пусть так. Другая причина, почему встреча – правильный шаг, заключается в том, что даже когда мы были несогласны с Россией, как это было в советские времена, нам нужно было сесть и поговорить с Москвой. Нам бывает нужно убедиться в том, что мы понимаем их и их цели, и чтобы они понимали нас и те границы, нарушения которых Россией мы не допустим», – поясняет эксперт.

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