Алексей Навальный: Миллионы людей кричат, что король голый 3 29.04.2021, 14:07

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Алексей Навальный

Фото: ТАСС

Российский оппозиционер выступил с последним словом в суде.

Российский оппозиционный политик и политзаключенный Алексей Навальный выступил с последним словом в суде, где рассматривается апелляция на приговор политику по делу о «клевете» на ветерана Игната Артеменко. Суд отклонил апелляцию российского оппозиционера. Адвокаты Навального обещают, что решение суда по делу о клевете будет обжаловано в кассационном порядке — вплоть до ЕСПЧ, пишет znak.com.

Алексей Навальный выступил с последним словом.

«Я хочу сказать, дорогой мой суд, что ваш король голый, и уже не один маленький мальчик кричит об этом, уже миллионы людей кричат об этом. 20 лет бездарного правления пришли к такому результату: есть корона, сползающая у него с ушей, есть вранье по телевизору, мы потратили триллионы рублей, а наша страна продолжает сползать в бедность. Неудивительно, что экономисты пишут письма и говорят, что последние годы надо называть потерянным десятилетием, — сказал Навальный. — Я сижу в колонии в областном центре во Владимире, в 200 км от Москвы, здесь ни одной ровной дороги, здесь зарплаты 30 тыс. рублей. И это 21-й век, ваш голый король хочет править до конца, он вцепился во власть и хочет править бесконечно, если он и будет править дальше, на смену потерянному десятилетию придет украденное десятилетие. Голый король осознает, что он ничего сделать не может, и судорожно ищет кусочки святости, кусочки хорошего, чтобы присвоить и украсть, он это делает с победой нашего народа в Великой Отечественной войне, пытается присвоить себе победу в войне и торгует ей направо и налево. Это процесс об этом: как ваш голый король украл знамя Победы и пытается сделать из него стринги. Но по сути вся ваша власть — это власть тех самых оккупантов и предателей.

Вы все предатели, вы вместе с голым королем реализуете план о захвате России, и русские должны быть превращены в рабов, у которых будут забраны их богатства, они будут лишены любых перспектив, вы реализовали тот план. У нас население сокращается миллионами. (Обращается к судье.) Перестаньте меня перебивать. Это по материалам делам!

Я лично делал расследование о прокуроре Москвы, снимал номер в его отеле, и этот прокурор пытается в закрытом процессе признать экстремистами меня и таких, как я, патриотов страны, которые защищают нашу страну от вас предателей. Как бы вы ни пытались украсть Победу, у вас это не получится.

Ваша честь, перестаньте меня перебивать. Я знаю, почему вы перебиваете, вы знаете, что это все правда, и я к вам очень добр, учитывая, что вы предатели и оккупационная власть. Ваша оккупационная администрация довольно успешная, потому что вам удавалось 30 лет грабить наш народ. У меня все!

Дайте мне что-то попить, а то я сейчас отрублюсь».

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