Gazeta Polska: Подразделение ГРУ РФ может быть причастно к смоленской катастрофе 29.04.2021, 14:27

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Самолет Ту-154 могли ремонтировать люди, причастные к отравлению Гебрева в Болгарии.

Еженедельник Gazeta Polska опубликовал материал, в котором рассматривает возможность участия элитного российского подразделения ГРУ в катастрофе самолета Ту-154, забравшей жизнь политической верхушки Польши.

Автором расследования выступил журналист Гжегож Вежхоловский, на его счету книга «Им пришлось умереть», в которой он изучает смоленскую авиакатастрофу.

Журналист снова вернулся к анализу трагедии, которая забрала жизнь президента Леха Качинского. По словам Вежхоловского, незадолго до смоленской катастрофы компания Polit Elektronik передала тот самый Ту-154, на котором летел президент, для ремонта людям из российских спецслужб. Сделали это бизнесмены, как польские, так и российские, которые ранее сопровождали Емельяна Гебрева в Софии.

Журналист утверждает, что речь идет о работе команды, которая причастна к отравлению Гебрева и взрыву складов боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году.

«Вероятно, во время ремонта борта и была заложена бомба», – отметил журналист.

Напомним, что подрыв взрывного устройства на борту Ту-154 является основной версией крушения у польских следователей.

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