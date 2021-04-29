Комитет иностранных дел парламента Чехии поддержал белорусских поляков
- 29.04.2021, 14:43
Целью белорусского режима является возбудить межнациональную рознь.
Комитет иностранных дел парламента принял резолюцию, в которой осуждает репрессивные действия белорусского режима в отношении польского меньшинства, проживающего в Беларуси, и его представителей, пишет сайт телеканала «Белсат».
Также в документе заявляется, что действия белорусского режима считаются репрессивными мерами, с целью намеренно возбудить межнациональную рознь, чтобы отвлечь внимание белорусского общества от нынешнего конфликта между властью и оппозицией. Эти действия несовместимы с принципами европейской цивилизации.
Решение отвергает сфабрикованные и манипулятивные обвинения представителей польского меньшинства в Беларуси в экстремистских тенденциях.
Комитет иностранных дел парламента Чехии призывает Министерство иностранных дел и правительство Чехии обеспечить максимальную дипломатическую и материальную поддержку польской этнической группы в Беларуси и выразить поддержку польскому правительству в его усилиях освободить членов Союза поляков, заключенных в Беларуси.
Также комитет призывает правительство разъяснять эту позицию на встречах с представителями Республики Беларусь, Республики Польша и ЕС.