Комитет иностранных дел парламента Чехии поддержал белорусских поляков 29.04.2021, 14:43

Целью белорусского режима является возбудить межнациональную рознь.

Комитет иностранных дел парламента принял резолюцию, в которой осуждает репрессивные действия белорусского режима в отношении польского меньшинства, проживающего в Беларуси, и его представителей, пишет сайт телеканала «Белсат».

Также в документе заявляется, что действия белорусского режима считаются репрессивными мерами, с целью намеренно возбудить межнациональную рознь, чтобы отвлечь внимание белорусского общества от нынешнего конфликта между властью и оппозицией. Эти действия несовместимы с принципами европейской цивилизации.

Решение отвергает сфабрикованные и манипулятивные обвинения представителей польского меньшинства в Беларуси в экстремистских тенденциях.

Комитет иностранных дел парламента Чехии призывает Министерство иностранных дел и правительство Чехии обеспечить максимальную дипломатическую и материальную поддержку польской этнической группы в Беларуси и выразить поддержку польскому правительству в его усилиях освободить членов Союза поляков, заключенных в Беларуси.

Также комитет призывает правительство разъяснять эту позицию на встречах с представителями Республики Беларусь, Республики Польша и ЕС.

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