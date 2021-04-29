The Jamestown Foundation: В нужный момент Китай «сольет» Россию 5 29.04.2021, 14:45

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Пекин не считает Москву полноценным союзником.

Китай не считает Россию союзником, а лишь использует ее в своих интересах в рамках конфронтации с Соединенными Штатами Америки и в ситуации, которая будет отвечать национальным интересам Китая, Пекин откажется от поддержки Кремля.

Об этом в комментарии Guildhall заявила российская журналистка, аналитик американского исследовательского центра The Jamestown Foundation Ксения Кириллова.

«Китай, как страна в первую и единственную очередь блюдет свои интересы и не считает Россию своим союзником, а грамотно использует Россию там, где это возможно, в том числе поощряет и поддерживает на словах в противостоянии с США. Пекин делает это потому, что Китаю, безусловно, выгодно, чтобы силы США растрачивались и на Россию тоже, чтобы весь потенциал не уходил на Китай, и чтобы главным противником считалась именно Россия, а Китай был равноправным конкурентом. У России просто нет такого конкурентного потенциала, чтобы называться конкурентом США, а в силу деструктивных действий носит имя врага», – заявила аналитик.

«Россия все больше скатывается в сферу интересов и влияния Китая, изолируя себя. И Китай, хоть и поддерживает Россию публично – это хорошие слова, которые поощряют Россию в ее самоубийственных действиях, вредящих национальным интересам россиян и российского государства. Китай будет заверять в дружбе и сотрудничестве, но дружить Москве надо, не забывая о своих интересах. В обмен на словесную поддержку Китая, Москва готова разругаться со всем миром, а Китай на самом же деле попросту «сольет» Кремль в нужный момент. Заступаться за Россию Китай не будет, и как только Пекину это будет выгодно, они пойдут на такой шаг, бросаться на амбразуру китайцы не будут. Конфронтация Китая с США будет носить очень четкие границы и пределы, а с Россией этих пределов установить невозможно, ведь в Вашингтоне не видят в России ни партнера, ни серьезного конкурента», – подытожила Ксения Кириллова.

Ранее Ксения Киррилова отмечала, что проводя в угоду Китая агрессивную политику в отношении Соединенных Штатов Америки, отдаляясь от западного мира, Россия все больше переходит под сферу влияния Пекина, отдавая российские территории и экономику под китайское влияние.

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