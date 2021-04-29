В Японии нашли новый вид утконосого динозавра 29.04.2021, 14:50

Реконструкция яматозавра

фото: sciencealert.com

Его отличает отсутствие характерного для гадрозавров головного гребня.

Ученые из Японии и США считают, что это открытие заставляет пересмотреть представления о миграции утконосых динозавров, которые двигались не из Северной Америки в Азию, а наоборот, пишет сайт Naked science.

Работа опубликована в журнале Scientific Reports. Гадрозавры — самый распространенный вид динозавров. Они имели приплюснутые морды, были растительноядными, а жили более 65 миллионов лет назад. Эти животные хорошо приспособились к пережевыванию растительной пищи: у них было множество мелких и близко расположенных зубов, которые со временем изнашивались и выпадали, сменяясь новыми.

Окаменелые останки утконосых динозавров находят почти по всему миру: в Азии, Европе, Африке и Северной Америке. Новый вид гадрозавров, кости которого обнаружили еще в 2004 году в формации Кита-ама на юге Японии, назвали Yamatosaurus izanagii. Ученые из Университета Хоккайдо (Япония) и Южного методистского университета (США) изучили эти останки только сейчас.

Так удалось открыть новый вид гадрозавров, который обитал на территории современной Японии 71-72 миллиона лет назад, когда она была частью восточного побережья Азии. Таким образом, японские острова были в те времена связаны с материком. Ученые выяснили, что эти динозавры переходили в современную Аляску, используя Берингийский мост, некогда связывающий Евразию и Северную Америку.

Чтобы совершать подобные путешествия, Yamatosaurus izanagii даже развили плечевые и передние конечности, которые помогали перейти от двуногого хождения к четвероногому. Помимо этого, ящер не имел характерного для гадрозавров гребня (либо он был совсем маленьким). Яматозавры, по словам ученых, — первый вид динозавров конца мелового периода, которых обнаружили в Японии.

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