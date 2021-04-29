Европарламент определился с позицией относительно COVID-сертификатов 3 29.04.2021, 15:04

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Во время поездок обладатели этого документа не должны подвергаться дополнительным ограничениям.

Европейский парламент утвердил свою переговорную позицию относительно сертификатов о наличии иммунитета к коронавирусу/отсутствии инфекции, подтверждающем право на свободное передвижение по ЕС во время пандемии, пишет «Новое время».

Евродепутаты сошлись во мнении, что новый «сертификат ЕС о COVID-19» — вместо предложенного Еврокомиссией «цифрового зеленого сертификата», — должен действовать максимум 12 месяцев.

Документ, который может быть выпущен как в цифровом, так и в бумажном формате, будет подтверждать, что человек был вакцинирован от коронавируса, недавно получил отрицательный результат теста или у него выработались антитела к COVID-19 после болезни.

В Европарламенте подчеркнули, что сертификаты ЕС не будут приравнены к документам для поездок и не станут предварительным условием для реализации права на свободное передвижение в ЕС.

По мнению европарламентариев, во время поездок обладатели COVID-сертификатов ЕС не должны подвергаться дополнительным ограничениям, таким как карантин, самоизоляция или тестирование.

В марте 2021 года страны Евросоюза поддержали проект введения цифрового COVID-сертификата, предложенного Еврокомиссией. По оценкам еврокомиссара Тьерри Бретона, сертификаты появятся уже 15 июня 2021 года.

Цифровой сертификат получат те, кто вакцинировался от коронавируса, получил отрицательный тест или выздоровел от COVID-19. Его можно будет получить бесплатно в цифровом или печатном варианте для путешествий внутри ЕС.

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