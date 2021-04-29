«Уйма денег и семь месяцев ожидания»: как белоруска подключала отопление в частный дом 1 29.04.2021, 15:33

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иллюстрационное фото

Исполком побил рекорд по волоките.

На примере Ольги сайт myfin.by рассказал, сколько нужно вложить времени и денег в дом, если вы хотите там перезимовать. И почему, чтобы успеть, начинать работу стоит прямо сейчас.

У героини рассказа согласования, работа и подключение, заняли примерно 7 месяцев, и еще, в лучшем случае, месяц займет ожидание самого подключения. В действительности можно сделать и быстрее, если не возникнет никаких ошибок, ваш исполком заседает чаще, чем раз в месяц, а мастер, с которым вы договорились, не болеет коронавирусом. Но от этого никто не застрахован, поэтому рассказываем все подробности.

Переезд в дом детства

Ольга переехала из Полоцка в деревню под Миорами летом 2020 в старый дом, где жила еще в детстве. До этого дом годами использовался как дача, туда приезжали только летом, потому что рядом есть озеро и большой хвойный лес. Сам дом бревенчатый, на 56 метров. Его построили в 1950-х, но содержали в порядке. Он облицован сайдингом, а еще недавно там сделали верандную пристройку.

Тогда было тепло, но Ольга собиралась жить здесь и зимой. В доме есть большая русская печь и круглая голландская. Русскую печь нужно было перекладывать, потому что ей никто не пользовался очень давно. У местных мастеров это стоило около 1000 рублей. Но топить ее нужно вручную и контролировать температуру. А еще всегда существует опасность угореть, особенно если топить приходится каждый день. Поэтому деньги на печь решили не тратить, а в случае необходимости топить голландскую.

Как выбирали тип отопления

В деревне нет прямого доступа к газовой трубе, соответственно, и отоплению. По расчетам одного из соседей, провести трубу к деревне стоило бы около $10 тысяч, но когда он думал об этом несколько лет назад, проводить никто не согласился. Местным хватает печей или электрического отопления, а газом пользуются из баллонов, которые можно купить по льготному тарифу за 19.5 рублей.

В дом уже проведено электричество, поэтому оставалось только выбрать электрическое отопление. В таком случае есть два варианта. Первый — поставить конвекторы. Это обогреватели, которые подключены к сети и распределены по всему дому. Второй — это подключить электрический котел и батареи. Площадь дома небольшая, поэтому особой разницы между ценой установки и покупки материалов нет.

Но электроконвекторы, в среднем, потребляют больше энергии, а тепло держат меньше. И хотя электрическое отопление считается по сниженному тарифу, все равно коммунальные платежи заметно вырастут. Поэтому выбрали установку котла.

Так как в доме нет центрального тепло- и газоснабжения, то оплачивать электрическую энергию на нужды отопления можно по сниженному тарифу по 0,039 рубля за кВт-ч. Этот тариф действует по 31 декабря 2021 года.

Получить разрешение исполкома

Просто найти мастера, заказать работу и забыть — нельзя. Сначала нужно получить разрешение райисполкома. Для этого можно сразу обратиться в одно окно, но при этом нужно указать необходимую мощность. Для того, чтобы эту мощность рассчитать точно, сначала необходимо составить проект. Здесь можно обратиться в «Электросети», а можно к частным предпринимателям. Разницы в цене здесь нет, но выбрали частника. Мастер рассчитал мощность котла и необходимое оборудование для обогрева, стоимость проекта составила 200 рублей.

После этого Ольга написала заявление в «Электросети» и приложила проект. Там должны его одобрить или отклонить, рассчитав ресурс трансформатора. Важно, сможет ли он потянуть запрашиваемую мощность. Отвечают они в течение двух недель официальным письмом, которое потом нужно предоставить в исполком. Но письмо затерялось, поэтому в итоге пришлось ехать прояснять вопрос на месте — ответ был положительным, хотя заняло это около месяца.

Теперь, когда на руках есть проект и разрешение, нужно обратиться с заявление в райисполком. Орган рассматривает такие заявления один раз в месяц. Но когда писали заявление, то допустили ошибку. В этом случае орган не может его рассмотреть. Поэтому заявление переписывали, приходилось ждать разрешения второго собственника дома и нового заседания исполкома.

Каждый раз, когда дело касается заявления в райисполком, необходимо согласие всех собственников дома, в нашем случае сестры Ольги, которая живет в Витебске. Поэтому, если вы не единственный собственник, то лучше заранее оформить доверенность — это не единственный раз, когда придется подавать заявления.

Смета, кабель и проводка

Для того, чтобы подключить электрическое отопление, нужно провести отдельный кабель, потому что котел потребляет много энергии и работает бесперебойно. Есть два способа: либо копать траншею в метр-полтора глубиной, либо протянуть кабель от столба по воздуху. Копать траншею — это дополнительные затраты на работу, поэтому выбрали протянуть сверху. Это решали уже перед Новым годом — до этого тянулась история с разрешениями от Райисполкома.

Все могли сделать еще до заморозков, но мастер заболел. Ольга не стала отдавать проект другому предпринимателю, потому что у них уже была договоренность. Но болезнь так тянулась вплоть до марта. Так что, если ваш дом находится в регионе, где похожими работами занимается 1-2 человека, то стоит предусмотреть и оговорить такую возможность с исполнителем.

Можно обратиться в «Электросети», но монтаж они проводят в течение двух месяцев, время здесь выиграть не получится.

В итоге кабель подключили в начале марта. Для этого пришлось купить счетчик электроэнергии, который поставили дома, трансформатор, от которого протягивали провод, и оплатить работу, в стоимость которой вошел кабель и все расходные материалы — 1800 рублей. Монтаж занял один день.

После этого можно было подключать трубы и батареи. В этом случае тоже обращались к местным предпринимателям. Три дня ушло на заказ необходимых материалов — вышло 3 больших и 3 маленьких радиатора (816 рублей), бойлер купили отдельно (240 рублей). Рабочие смонтировали и подключили всю систему за один день. Все вместе это стоило 1498 рублей. И еще 490 рублей за работу по монтажу.

Все необходимые материалы и стоимость писали на месте от руки, потом оформили квитанцию. Выглядело это так, тут приведены все материалы, которые необходимо было купить, чтобы собрать систему:

В марте вся конструкция была уже смонтирована, но не подключена. После завершения всех работ нужно пойти в БТИ и зарегистрировать проектные изменения. Для этого нужно предоставить разрешение райисполкома и проект.

Но для того, чтобы зарегистрировать изменения в БТИ, необходимо сделать новый паспорт дома. Из БТИ приезжали два раза для обследования и технической инвентаризации, это стоило 137 рублей (с доплатой за срочность) и 109 рублей за инвентаризацию хозяйственных построек. В ближайшее время технический паспорт должны выдать. Это также заверяется местным исполнительным органом, который заседает раз в месяц. Сам паспорт будет стоить еще около 60 рублей. Итого 306 рублей за технический паспорт дома.

Все остальные государственные услуги проходят бесплатно — обработка заявлений, выдача разрешений и само подключение.

Как только техпаспорт будет готов, то нужно обратиться с заявлением в местный исполком, который должен сформировать комиссию по приемке работ — это тоже может длиться до месяца. А после подачи заявления в «Электросети» в течение пяти дней должны будут подключить всю систему, а еще нужно будет заключить договор на предоставление услуг.

Как получить 20%-ю компенсацию

Для того, чтобы стимулировать использование электроотопления создан указ, который позволяет возместить 20% расходов от общей стоимости (но не более 40 базовых). Это распространяется на те дома, в которых нет центрального отопления и газоснабжения. Для этого нужно подать заявление в райисполком, приложить акт выполненных работ, чеки о приобретении оборудования и материалов, и свои реквизиты, куда должны вернуться деньги в течение 15 дней. В данном случае вернуть должны 883 рубля.

Какие еще работы делали в доме

Это не единственные расходы. Чтобы там можно было перезимовать, потребовалось вставить новые окна, чтобы тепло не выдувало через старые деревянные рамы. За изготовлением обратились также в местную частную фирму. Шесть окон без перемычек с установкой стоили 1700 рублей. Согласования здесь не требуются, поэтому работа заняла примерно неделю: день на замеры, неделя изготовления и день установки.

Итого расходы на то, чтобы сделать отопление и заменить окна — 6 425 рублей. Заняло это примерно 7 месяцев + еще нужно дождаться комиссии по приемке работ. Но можно было бы справиться и быстрее, особенно в районе, где исполнительные органы собираются чаще, чем раз в месяц, а также где есть больше, чем два мастера.

Что в итоге?

Если вы собираетесь жить в доме зимой, но там нет отопления кроме печного, то стоит закладывать в стоимость еще около 5 тысяч рублей на дом в 56 метров. Если площадь больше, то затрат тоже будет больше. А еще нужно закладывать, как минимум, три-четыре месяца, которые вы потратите на проектирование, согласование, монтаж и приемку работ, если ваш исполнитель не будет болеть, а вы не захотите его менять.

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