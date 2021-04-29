Третья доза вакцины: разработчики из BioNTech предлагают дополнительную прививку через год после первой

Третья доза вакцины: разработчики из BioNTech предлагают дополнительную прививку через год после первой1
- 29.04.2021, 15:29
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После нее можно будет вакцинироваться раз в год или в полтора.
Европа может достичь коллективного иммунитета против коронавируса в течение трех-четырех месяцев, заявил в среду глава немецкой фармацевтической компании BioNTech, которая разработала одну из самых популярных и качественных вакцин против COVID-19 с американским партнером Pfizer.
Агентство Associated Press пишет, что ученые до сих пор не определили точный порог достижения коллективного иммунитета, эксперты говорят, что уровень вакцинации выше 70% значительно замедлит распространение коронавируса среди населения, пишет "Зеркало недели. Украина".
“Европа достигнет коллективного иммунитета в июле, позже всего к августу”, - сказал журналистам исполнительный директор компании BioNTech Угур Сахин.
Он предупредил, что этот коллективный иммунитет изначально не попадут дети, так как вакцина пока одобрена только для людей старше 16 лет. В мире зафиксировали мало случаев, когда дети болели COVID-19 с серьезными или долгосрочными последствиями.
Вакцина Pfizer-BioNTech является ключевой в вакцинации в Северной Америке и Европе.
По словам Сахина, свежие данные показывают, что иммунная реакция со временем слабеет, и, скорее всего, потребуется третья доза вакцины. Исследования показывают, что эффективность вакцины BioNTech-Pfizer снижается через шесть месяцев с 95% до примерно 91%, сказал он.
“Соответственно, нам нужна третья доза вакцины, чтобы улучшить защиту почти на 100%”, - сказал Сахин.
Сегодня вторую дозу этой вакцины делают через три недели после первой прививки, хотя в некоторых странах есть и более длительные интервалы. Сахин предложил вводить третью дозу через 9-12 месяцев после первой прививки.
"И тогда я ожидаю, что, вероятно, будет нужна еще одна прививка каждый год или, возможно, каждые полтора года", - сказал он.
Между тем, BioNTech и Pfizer работают с другими производителями, чтобы увеличить производство мРНК-препаратов, поскольку мировой спрос по-прежнему сильно опережает предложение.