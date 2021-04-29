Неудачный запуск ракеты с российского фрегата попал на видео 15 29.04.2021, 15:39

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Во время проведения тестирования корабля произошел казус.

Военно-морские силы России провели неудачный пуск крылатой ракеты "Калибр". Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

Пуск крылатых ракет должен был произойти в рамках заводских испытаний корабля. Несколько дней назад "Маршал Шапошников" вернулся в состав Тихоокеанского флота после проведения ремонта и модернизации.

Во время проведения тестирования корабля произошел казус. После вылета ракеты "Калибр-НК" из шахты, ее траектория нарушилась. И она упала в море рядом с самим кораблем. Сообщается, что это была тестовая ракета, а не реальный боевой образец.

Помимо этих запусков корабль провел артиллерийские стрельбы, пуски ракет по воздушным целям, торпедами и бомбами.

В рамках модернизации были заменены до 80% всех кабельных трас и более 40% частей корпуса. Все работы проводились на заводе "Дальзавод" во Владивостоке.

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