Таджикистан начал стягивать войска к границе с Кыргызстаном 2 29.04.2021, 16:38

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Как минимум три танка направились в сторону границы.

Очевидец опубликовал в интернете в четверг, 29 апреля, видеоролик, где запечатлен момент переброса танков со стороны Таджикистана на границу с Кыргызстаном.

На кадрах видно, как по населенному пункту едет военная техника. Как минимум три танка направились в сторону границы.

Изданию 24.kg в силовых структурах Кыргызстана подтвердили информацию о переброске танков со стороны Таджикистана.

«Да, Таджикистан укрепляет военное присутствие на кыргызско-таджикской границе. Стягивается спецтехника. Но количество неизвестно», — уточнили в силовых структурах.

Вооруженное столкновение между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана началось ранее в этот день на границе двух стран. Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности обвинила таджикскую сторону в провокации конфликта.

В ходе столкновений погиб один гражданин Киргизии. Общее количество пострадавших составляет 17 человек, сообщили в минздраве Кыргызстана.

В тот же день стало известно, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел заседание Совета безопасности страны в узком составе. Он отметил, что в настоящий момент необходимо принять меры по мирному урегулированию данной ситуации.

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