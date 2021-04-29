О голом короле и оккупантах Telegram-канал «СерпомПо»

29.04.2021, 16:21

Глупая российская власть дает Навальному трибуну.

Бабушкинский суд ожидаемо отклонил апелляцию российского оппозиционера Алексея Навального и оставил приговор по делу о клевете на ветерана Артеменко без изменений – штраф 850 тысяч российских рублей.

В то же время стало известно, что против Навального и его соратников Волкова и Жданова заведено новое уголовное дело по статье «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».

Как и предсказывалось, дело о клевете на ветерана не будет последним, власть будет плодить дела против Навального, как в свое время против Ходорковского.

Вероятно, чтобы почаще слушать речи, подобные той, которую Навальный произнес на сегодняшнем судебном заседании.

«Ваш король — голый. Уже миллионы людей кричат об этом, потому что это совершенно очевидно... 20 лет бездарного правления к чему привели? У него висит на ушах корона, есть тонны вранья по телевизору, мы потратили триллионы нефти и газа, и наша страна продолжает деградировать с каждым годом... ваш голый, проворовавшийся король... вцепился в эту страну и хочет держать ее бесконечно... судорожно ищет кусочки святости, чего-то хорошего, чтобы присвоить их себе. Ваш голый король украл знамя победы и пытается сделать из них себе стринги... По сути, ваша власть — это власть тех самых оккупантов и предателей.... Вы реализуете тот самый план, который мы читали в учебниках истории: страна должна быть захвачена, а русские должны быть лишены богатства, прав, образования...»

Умная власть сделала бы все, чтоб о ее политическом оппоненте забыли. Глупая придумывает все новые поводы, чтобы напомнить о нем и дает ему трибуну.

Браво!

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