Новая Беларусь в Новой Боровой Александр Илькевич

29.04.2021, 16:46

Этот минский микрорайон — символ того, что они ненавидят.

ЖК Новая Боровая находится в д. Копище. Каждый день и круглые сутки нас пaтрулируют милицейские машины - они медленно-медленно объезжают квартал за кварталом. Не считая этого видимого надзора, есть и скрытое, тихарское наблюдение.

Про случаи немотивированного насилия, вламывания в квартиры, аресты и штрафы за предметы определенного раскраса, все и так наслышаны..

И знаете, почему такое внимание к Новой Боровой?

Район Новой Боровой - это символ того, что они ненавидят.

Смотрите: за обычные средние деньги, компания А-100, предложила людям совокупный проект красивой, комфортной и безопасной жизни - этакий проект будущей Беларуси.

А-100 по-просту наняла архитекторов и дизайнеров с новой ментальностью, для которых этическое и эстетическое во-первых, переплетены и имеет значение, а во-вторых, они из тех же обычных и доступных материалов, сделали космос. Под стать им и жильцы подобрались. Те, кто сам себя обеспечивает, свободные, жизнелюбивые, творческие и независимые.

Свобода, развитый вкус, независимость от власти, креативность, солидарность - вот источник ненависти для власти, который и олицетворяет собой Новая Боровая.

Есть Новая Беларусь, на Новой Боровой и есть старая РБ, которая пытается ее перекрасить в красную зелень.

Уже не получится...

Александр Илькевич, «Фейсбук»

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