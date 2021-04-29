Российский рэпер Моргенштерн попал в черный список Минкульта Украины 6 29.04.2021, 16:53

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Киев заявил, что музыкант угрожает национальной безопасности.

Российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) внесли в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информполитики.

22 апреля Минкульт получил соответствующее письмо СБУ, а 28 апреля включил исполнителя в список своим указом.

«Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки Министерство культуры и информполитики не наделено», — напомнили в ведомстве.

По состоянию на 29 апреля в списке 181 человек.

Ранее Моргенштерн заявил, что отменяет запланированные концерты в Киеве, Харькове и Запорожье, потому что ему «страшно ехать в Украину», где «начинаются какие-то штуки не очень прикольные».

Моргенштерн спровоцировал скандал во время выступления в Одессе в декабре 2019 года. В городе был объявлен траур по погибшим в пожаре в Одесском торгово-экономическом колледже. Рэпер назвал это «показухой» и призвал проводить проверки по пожарной безопасности.

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