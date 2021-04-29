Маневр Байдена 29.04.2021, 17:08

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Джо Байден

СМИ раскрыли тактику президента США перед решительными действиями.

Перед какими-либо жесткими действиями президент США Джо Байден не раз делал заявления, призванные смягчить удар.

Об этом идет речь в материале Axious, сообщает «Новое время».

Что произошло

В пятницу, 23 апреля, Белый дом объявил об обычном звонке президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Меньше, чем через 24 часа после этого президент США выступил с заявлением, в котором массовые убийства армян в Первой мировой войне были названы «геноцидом», что разозлило турок.

Несколько недель назад Байден опубликовал список кадровых офицеров дипломатической службы, которых он номинировал на должности послов США.

Вскоре президент объявит ряд друзей и жертвователей, которые займут ряд значительных дипломатических должностей, которые являются традиционным источником трений между политическими назначенцами и кадровыми сотрудниками в Госдепартаменте.

14 апреля Байден также объявил о своем новом контакте с азиатско-американским сообществом жителей тихоокеанских островов незадолго до того, как он пообщался с несколькими законодателями оттуда, в том числе двумя, которые требовали именно такого назначения.

Почему это важно

Хорошая методика управления обусловлена правильными политическими убеждениями, а Байден гордится тем, что он джентльмен. Но двухэтапный подход также свидетельствует о том, что участники пари назвали бы президентским «сообщением».

Байден раньше сигнализировал о будущих заголовках звонками королю Саудовской Аравии Салману бин Абдулазизу аль-Сауду и президенту России Владимиру Путину, отмечает Ханс Николс из Axios.

Он позвонил Салману 25 февраля, за день до рассекречивания отчета разведки, в котором говорилось, что сын короля, наследный принц Мохаммед бин Салман одобрил операцию по «поимке или убийству» журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи в 2018 году.

Николс опередил президента с новостями о звонке.

Президент также позвонил Путину за два дня до объявления санкций против российских чиновников за кибератаки против США и их интересов.

Жестокая военная кампания, начатая Османской империей в апреле 1915 года, привела к гибели 1,5 миллиона человек. Турецкое правительство долгое время сопротивлялось применению термина «геноцид», заявляя, что гибель людей была обычным явлением во время войны.

Два заявления иллюстрируют коммуникационный — и дипломатический — подход Байдена.

В 14:00 в пятницу, 23 апреля, когда рабочая неделя подошла к концу, Белый дом объявил о своем звонке Эрдогану. В обычном отчете говорится, что президент выразил «свой интерес к конструктивным двусторонним отношениям с расширенными сферами сотрудничества и эффективным урегулированием разногласий».

В нем также сообщается, что два президента встретятся во время саммита НАТО в июне, «чтобы обсудить весь спектр двусторонних и региональных вопросов».

В полдень в субботу, 24 апреля, Белый дом выпустил заявление, в котором упомянул о годовщине в Армении, назвав произошедшее геноцидом.

«Мы делаем это не для того, чтобы обвинить, а для того, чтобы то, что произошло, никогда не повторилось», — говорится в заявлении президента.

В ответ турецкое правительство вызвало посла США в Турции Дэвида Саттерфилда для встречи с министром иностранных дел в столице Анкаре.

Итог

Как и в случае с президентской кампанией, повестка дает представление не только о том, что происходит сейчас, но и о будущей стратегии.

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