Ученые нашли сочетание витаминов, чтобы избежать тяжелых форм COVID-19 29.04.2021, 17:21

6,082

Определена дозировка, которая может обеспечить необходимый положительный эффект.

Итальянский ученый, член научно-технического комитета по коронавирусной инфекции при региональном правительстве Сицилии, профессор медицины Сальваторе Коррао (Salvatore Corrao) в беседе с РИА "Новости" порекомендовал принимать витамины С и D, мелатонин и цинк, чтобы снизить риск заболевания COVID-19 в тяжелой форме.

В течение полугода группа ученых из Италии и Сан-Марино, в состав которой вошли специалисты по клинической медицине, биостатистике, нутрициологии и эпидемиологии, под руководством Коррао провела анализ и систематизацию практически всех имеющихся в настоящее время медицинских публикаций о воздействии на человеческий организм четырех хорошо известных нутрицевтиков – витаминов С и D, мелатонина и цинка. Результаты этой масштабной работы опубликованы в апрельском номере международного научного журнала Nutrients.

"Мы определили дозировку, которая может обеспечить необходимый положительный эффект. Так, например, ежедневно следует принимать один-два грамма аскорбиновой кислоты (витамина С), являющейся хорошим антиоксидантом. Что касается витамина D, то его можно принимать как ежедневно, так и один раз в месяц. По нашему мнению, оптимальным решением представляется единовременное употребление 50000 МЕ (международных единиц) этого вещества в месяц, причем предпочтительно на полный желудок", - сказал Коррао.

Он также рекомендовал каждый вечер принимать от 6 до 10 миллиграммов мелатонина.

"При этом следует иметь в виду, что он может вызывать сонливость и поэтому противопоказан некоторым категориям пациентов. Наконец, прием примерно 50 миллиграммов чистого цинка в день сильно поможет иммунной системе бороться с вирусами. Правда, этот микроэлемент имеет свойство постепенно накапливаться в организме, поэтому после трех месяцев мы рекомендуем снизить ежедневную дозу до 25 миллиграммов", - сообщил врач, который возглавляет отделение для больных COVID в одном из крупнейших медучреждений Южной Италии – Ospedale Civico в Палермо.

Коррао подчеркнул, что речь идет о терапевтическом использовании этих веществ, которые оказывают весьма разнообразное воздействие на человеческий организм.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».