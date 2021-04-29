«Республика в опасности» и другие операции ГРУ Telegram-канал «Сито Сократа»

29.04.2021, 17:42

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Фото: Michel Euler / AP

Чего не сделаешь ради дорогой французской подружки, в которую уже вложены десятки миллионов долларов простых россиян.

Военные вмешиваются в политику, увы, данная далекая от традиций демократизма практика присутствует не только где-то в африканских странах, но и во Франции, являющейся одной из колыбелей современной плюралистической политической культуры. 28 апреля французский правый еженедельник Les Valeurs Actuelles опубликовал открытое письмо группы 20 отставных генералов и более 1000 действующих и отставных французских военных, в котором они «предупредили» президента о грядущем государственном перевороте и гражданской войне. Смысл послания сводится к тому, что опасность исходит от радикальных исламистов, оккупировавших целые районы Франции, и медлить нельзя, ведь хаос и смерти могут охватить всю страну.

Такой далеко идущий вывод делается в частности на двух эпизодах, связанных с религиозным радикализмом. Во-первых, это зверское убийство 47-летнего школьного учителя Самюэля Пати в октябре 2020 года. В данной трагедии присутствует четкий почерк российских спецслужб, ведь убийцей оказался чеченец Абдуллах Анзоров, а ГРУ плотно курирует жизнь чеченских диаспор за рубежом, особенно в странах Европы. Важно подчеркнуть, что из Анзорова в РФ начали лепить «героя ислама», как бы одобряя подобные теракты в странах ЕС. Во-вторых, 23 апреля Францию всколыхнуло убийство женщины-полицейской в Рамбуйе мужчиной, выкрикивающим исламские лозунги. Данное событие стало фоном для «открытого письма». Антураж документа отсылает нас к событиям известного путча генералов 1961 года, инспирированного ультраправой «Секретной вооруженной организацией» (OAS) во главе с Раулем Саланом.

Очень важным посылом выпада против Макрона, который в меру своих сил предпринимает довольно эффективные шаги для сдерживания подрывной деятельности экстремистских организаций, выступает идея недостаточности упомянутых активностей. Фактически ему вменяют вялость в борьбе за защиту французов от опасностей. Подспудно продвигается мысль, что вместо обуздания протестов «желтых жилетов» нужно переключиться на внешнюю угрозу, а именно работать против «орд мигрантов» и их «банд». Стоит помнить, что за технологией безлидерского протеста «желтых жилетов» согласно данным расследования, озвученных главой МИД Франции Ле Дрианом стояли 600 аккаунтов, связанных с Москвой, использовавших хэштэг #giletsjaunes. Российские спецслужбы хотят переключить Париж на мигрантов, дабы ударить под дых новой редакцией «спонтанных» протестов в проблемный постковидный период.

Как в 2018-2019 гг. за подрывными акциями против Макрона стоят люди из «Национального фронта» Марин Ле Пен, которая кредитует свою политическую деятельность в российских банках, к примеру через Первый чешско-российский банк. Ле Пен ратует за продвижение пророссийских нарративов, называя путинизм альтернативой американскому влиянию.

Президентские выборы во Франции намечены на 2022 год и Ле Пен уже подтвердила свое намерение принять в них участие в очередной раз. Социологические исследования фиксируют ее высокий рейтинг, и во втором туре она могла бы по данным Harris Interactive взять 46%. Ле Пен не достает малого количества голосов, чтобы выбить Макрона из кресла президента, и будут брошены все усилия для обваливания его рейтинга. С этой целью НФ даже втягивает военных в грязные дела, пятнающие честь их мундира. Важно отметить активизацию подобных акций РФ не только в самой Франции.

Подрывные антифранцузские операции инспирированы Кремлем в ряде стран бывшей французской Африки, таких как ЦАР, Мали, с недавнего времени и в Чаде. В итоге это может вылиться не только в угрозу жизням французских военных, борющемся с исламскими фундаменталистами в Сахеле, но и привести к росту нелегальных потоков мигрантов, в том числе в саму Францию. Цель РФ максимально дестабилизировать страны со смешанным арабо-африканским населением для запуска новой волны миграционного кризиса, чтобы улучшить электоральные позиции путинской протеже Марин Ле Пен. Чего не сделаешь ради дорогой французской подружки, в которую уже вложены десятки миллионов долларов простых россиян.

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