Amnesty International призвала к международной солидарности с профсоюзными активистами Беларуси 29.04.2021, 18:17

Международная правозащитная организация подготовила специальный доклад.

Международная правозащитная организация Amnesty International подготовила специальный доклад, посвященный репрессиям против независимых профсоюзов Беларуси.

В Amnesty International подчеркивают, что белорусские власти преследуют независимые профсоюзы и нарушают права рабочих – все это делается в контексте подавления протестного движения как такового. Активистов независимых профсоюзов незаконно увольняют, арестовывают, подвергают уголовному преследованию – все это нарушает обязанности Минска согласно международным договорам уважать свободу ассоциаций и право трудящихся свободно создавать профсоюзы и вступать в них.

«Беларусь со времени распада СССР четко сохранила многие советские черты. Это включает в себя тотальное господство государства в экономике, оно остается крупнейшим работодателем в стране и стремится осуществлять полный контроль над всеми профсоюзами. Прогосударственные профсоюзы, которые фактически лишены какой-либо независимости, действуют, скорее, как часть власти, а не как защитники прав трудящихся», – заявила исследователь Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Хеза Макгилл.

Она напомнила, что, когда в августе 2020 года начались массовые протесты, многие рабочие в ответ организовали стачки и забастовки на государственных предприятиях. Но независимые профсоюзы быстро стали мишенью государственных репрессий.

«Мы призываем к международной солидарности с профсоюзными активистами Беларуси, которые платят высокую цену за защиту прав трудящихся в своей стране», – сказала Хеза Макгилл.

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